Гороскоп Таро на 2026 рік для Водолія — що чекає у коханні, кар'єрі та фінансах

Ворожіння на картах Таро для Водолія. Колаж: Новини.LIVE

За віщуванням містичних карт Таро, новий 2026 рік несе Водоліям особливо сильну й позитивну енергетику, відкриваючи період серйозних рішень, несподіваних шансів та важливих уроків. Рік може стати доленосним у фінансах, кар'єрі, сімейних питаннях і самореалізації. А головним компасом стане гостра інтуїція, особливо там, де логіка мовчить.

Що ж чекає на Водоліїв у новому 2026 році у коханні, кар'єрі та фінансах, розповіла тарологиня Анжела Перл.

Січень — карта Таро "Сила"

Початок року подарує вам особливу впевненість та внутрішню рішучість, щоб впоратися із будь-яким викликом. Таро наголошують, у жодному разі не применшуйте власних можливостей. Усе, що ви задумаєте на старті року, має потенціал для реалізації.

Лютий — карти Таро "Двійка Пентаклів", "Туз Пентаклів"

Останній місяць зими вимагатиме від вас фінансового контролю й чіткого розподілу бюджету. Водночас "Туз Пентаклів" вказує на нові грошові можливості: роботу, проєкт, бізнес або одноразове велике надходження.

Березень — карта Таро "Лицар Пентаклів"

З початком весни разом із природою розквітатиме і ваш фінансовий добробут. Грошовий потік буде стабільним. Можливі витрати на подорожі, транспорт або покупка, що пов'язана з рухом уперед. Березень сприятливий для оформлення важливих документів: страховки, податків, виплат, стипендії тощо.

Квітень — карта Таро "Справедливість", "Сімка Мечів"

Квітень стане часом договорів, консультацій і юридичних рішень. Ви можете підписувати угоди щодо оренди житла, офісу або важливі контракти. "Сімка Мечів" попереджає про потребу перевіряти інформацію й не довіряти лише словам. Обачність убереже вас від помилок.

Травень — карта Таро "Місяць", "Ієрофант", "Колісниця"

У травні можуть випливти таємниці або приховані факти, що вплинуть на ваші рішення. Можливі важливі новини у родині. "Ієрофант" говорить про авторитетну постать, від якої залежатиме ключове рішення: лікар, викладач, суддя чи радник. "Колісниця" у вашому випадку означає завершення етапу й перехід до контролю над власним життям.

Червень — карта Таро "Четвірка Жезлів"

Червень подарує вам відчуття гармонії, затишку й приводу для радості. Можливі запрошення на свята, новосілля або хороші зміни в роботі. Ви відчуєте, що знаходитесь на своєму місці та можете видихнути після попередніх місяців напруги. Це час відновлення сил і приємних подій.

Липень — карта Таро "Ієрофант", "Закохані", "Четвірка Жезлів"

Липень зосередить вашу увагу на родині та важливих домашніх питаннях. Ви можете вирішувати теми спільного майна, спадку, переїзду, здоров'я близьких. На вас також може очікувати важлива урочиста подія в особистому житті: шлюб, пропозиція руки та серця, весілля когось із ваших найближчих людей.

Серпень — карта Таро "Туз Жезлів", "Десятка Жезлів"

Кінець літа відкриє двері у нове: робота, творчий старт, сміливий проєкт або переїзд. Шанс буде привабливим і сильним, але "Десятка Жезлів" нагадує — навантаження суттєво зросте. Ви можете відчувати, що тримаєте на собі більше, ніж інші. Важливо планувати сили й не боятися просити допомоги, щоб не вигоріти.

Вересень — карта Таро "Блазень", "Імператор"

Життя у вересні може початися "з чистого аркуша": нове місто, нове коло людей, мова або професійний напрям. "Імператор" принесе вам нову роль — посаду, правила, зобов'язання й дисципліну. Можлива зустріч із людиною, що вплине на ваше життя.

Жовтень — карта Таро "Імператор", "Лицар Пентаклів"

У жовтні ви будете змушені проявляти твердість і рішучість. Взаємодія з начальством, банкірами, інвесторами або чиновниками може бути складною, але перспективною. Ви займете позицію лідера — у роботі чи сімейних питаннях. Доходи зростатимуть, особливо якщо ви діятимете дисципліновано.

Листопад — карта Таро "Верховна Жриця", "Сімка Кубків"

У листопаді вам доведеться зробити важливий вибір. Ваша інтуїція та здатність бачити ситуацію з різних сторін допоможуть у цьому. "Сімка Кубків" нагадує, що не всі варіанти однаково варті уваги, тому важливо фільтрувати бажання та радитися з перевіреними спеціалістами.

Грудень — карта Таро "Десятка Кубків"

Грудень завершить рік відчуттям достатку, фінансової безпеки та нагороди. "Десятка Кубків" вказує на значне надходження коштів: бонус, вигоду від угоди, спадок тощо. Ви відчуєте опору під ногами й розуміння, що 2026 рік був прожитий не даремно.

