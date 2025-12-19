Гороскоп Таро на 2026 рік для Діви — що чекає у коханні, кар'єрі та фінансах

Ворожіння на картах Таро. Фото: AI/Новини.LIVE

Новий 2026 рік для Діви буде по-справжньому переломним. Містичні карти Таро віщують події, що нестимуть серйозні виклики та зміни, які торкнуться фінансів, кар'єри, здоров'я та кохання. Але правильні, виважені рішення приведуть до успіху.

До яких же саме випробувань, сюрпризів та важливих змін варто готуватись Дівам у новому 2026 році, розповіла відома тарологиня Анжела Перл.

Січень — карти Таро "Трійка Жезлів" та "Королева Мечів"

Це час, коли ви будете надзвичайно натхненні та сповнені енергії. З'явиться бажання завойовувати світ. Січень може принести поїздки, плани на навчання та нові знання. Можливо, вам потрібно буде підписати юридичні документи, проконсультуватися з юристом або отримати пораду від професіонала.

Лютий — карти Таро "Вісімка Мечів" та "Десятка Жезлів"

"Вісімка Мечів" говорить про обставини, які створюватимуть обмеження. Може здаватися, що немає можливості виїхати, відпочити або зайнятися своїми справами через роботу, сім'ю або фінанси. Та насправді, такі перешкоди часто знаходяться в нашій голові. Щоб побачити вихід, варто позбутися страхів та зосередитись на пошуку варіантів. Інша карта говорить про велике навантаження, але щоб дійти до вершини і отримати бажане, необхідно буде зібрати всю свою волю у кулак.

Березень — карти Таро "Дев'ятка Мечів" та "Відлюдник"

"Відлюдник" — це пошук інформації. Щось приховане стане явним. Березень може принести вас тривожні думки. Ви аналізуватимете якусь ситуацію (можливо, пов'язану з роботою, медичними обстеженнями, стосунками, родиною). Але важливо, що ви шукатимете спосіб подолати перешкоду і знайдете його.

Квітень — карти Таро "Дев'ятка Кубків" та "Королева Мечів"

Готуйтеся у квітні до повернення відчуття задоволення та спокою. Цей місяць принесе здійснення ваших бажань. Можна розслабитися і відпочити. Можливі переїзд, купівля житла або відчуття, що все вийшло, як ви хотіли. Можливий юридичний процес. Таро радять "відрізати" минуле.

Травень — карти Таро "Десятка Мечів" та "Королева Мечів"

Трапиться болісне, але остаточне завершення якогось тривалого процесу. Це може бути завершення юридичних питань, процесу з документами, розлучення, розподілу майна. "Королева Мечів" з'являється втретє, що вказує на жінку, яка була з вами впродовж цих місяців.

Червень — карти Таро "Вісімка Мечів" та "П'ятірка Жезлів"

На вас знову чекають обмеження, схожі на ті, що були у лютому. Імовірно вам доведеться чекати якогось дозволу або якісь обставини стримуватимуть ваш рух уперед. Це може бути пов'язано з роботою, підвищенням, спадщиною або навіть конфліктом із сусідами. Ви опинитеся на перехресті й обиратимете, з ким і куди йти далі.

Липень — карта Таро "Відлюдник"

Липень принесе довгоочікувану ясність. Можливо, захочеться побути на самоті, змінити обстановку — виїхати на дачу, в ретрит, у круїз. Це час для відпочинку від спілкування, щоб просто полежати з книгою.

Серпень — карти Таро "Туз Жезлів" та "Трійка Жезлів"

Якщо ви дійсно дозволите собі у червні відпочити від справ та людей, то вже у серпні "Туз Жезлів" обіцяє вам спалах ентузіазму. З'явиться нове бажання почати новий бізнес, проєкт, можливо, новий роман. Це дуже активний та пристрасний місяць. Ви можете здійснити плани, які задумували ще на початку року.

Вересень — карта Таро "Паж Мечів"

Ви почуватиметесь немов дитина, яка опинилася у казці. Можливо вам організують особливий сюрприз або ви вирішите здійснити якусь дитячу мрію. "Паж Мечів" також символізує нові починання, знання, навчання. Може, ви почнете нове хобі або вирушите в подорож.

Жовтень — карта Таро "Поміркованість"

Жовтень принесе у життя гармонію та баланс. Не буде термінових справ або зовнішнього тиску. Це сприятливий період для введення корисних звичок, здорового сну, харчування або активного заняття.

Листопад — карти Таро "Місяць", "Трійка Пентаклів" та "Справедливість"

Вам може відкритися таємниця. Це може бути розуміння свого призначення, новини, пов'язані з кимось з близьких, будинком або переїздом. Емоційний стан вийде на перший план. Можливо, робота з психологом. Можлива робота в команді, спільні проєкти, що принесуть гроші. Підписання юридичних документів або контрактів внесе баланс у життя.

Грудень — карти Таро "Шістка Бубен" та "Дев'ятка Черв"

Карти, що вам випали в останній місяць року, говорять про відчуття справедливості у стосунках і справах: ви отримаєте рівно стільки, скільки вклали раніше. "Дев'ятка Черв" говорить про задоволення. Цей період принесе теплі емоції, щедрі жести та радість від близькості з тими, хто поруч. Можлива поїздка, яка може поєднувати відпочинок і бізнес. На Дів чекає романтичне побачення або важлива зустріч. Ваш рік завершиться на ноті вдячності й душевного комфорту.

