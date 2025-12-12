Гороскоп Таро на 2026 рік для Овна — що чекає у коханні, кар'єрі та фінансах

Ворожіння на картах Таро. Колаж: Новини.LIVE

Вже скоро ми зустрінемо новий 2026 рік. Він не буде спокійний та принесе чимало змін, викликів та несподіванок. А Овнам карти Таро віщують події, що стануть переломними. Вас чекає час, коли треба буде не тільки діяти, а й чути себе, ловити знаки та не боятися зупинитися, щоб відновити сили.

Новини.LIVE з посиланням на Herzindagi розповідає, яким буде 2026 рік для Овнів та що чекати у сферах фінансів, кар'єри, кохання та здоров'я.

Реклама

Читайте також:

Таро-прогноз для Овнів — загальна характеристика року

Розклад карт Таро на 2026 рік:

"Вежа";

"Двійка Пентаклів";

"Колесо Фортуни";

"Колісниця";

"Трійка Жезлів";

"Закохані (перевернута)";

"Відлюдник".

2026 рік для вас почнеться з потужного поштовху вперед. Таро говорять про необхідність приймати важкі фінансові рішення, що може викликати напруження. Водночас обіцяють, що вже у першій половині року відкриється шлях до ясності та сприятливих подій. Ви зможете рухатися до своєї мети впевнено.

"Трійка Жезлів" вказує на розширення перспектив і нові горизонти. У стосунках та сімейних справах можливі моменти нерозуміння, про що попереджають "Закохані" у перевернутому положенні. Під кінець року може з'явитися втома, але можливе й глибоке внутрішнє перезавантаження, яке поверне вам сили і мудрість.

Ворожіння на картах Таро. Фото: shutterstock.com

Фінансовий Таро-прогноз на 2026 рік для Овнів

Розклад карт Таро:

"Імператриця";

"Десятка Пентаклів";

"Туз Пентаклів";

"Правосуддя";

"П'ятірка Пентаклів".

Таро обіцяють Овну сильний старт. "Імператриця" та "Десятка Пентаклів" говорять про стабільний прибуток, повернення ресурсів і відчуття захищеності. "Туз Пентаклів" обіцяє можливості для нових заробітків, інвестицій або вигідних угод. "Правосуддя" говорить про те, що у вас з'явиться можливість отримати назад заборговані кошти або врегулювати фінансові питання законним шляхом.

Однак у середині року "П'ятірка Пентаклів" попереджає про ризик великих витрат чи невдалих покупок. Вам варто уникати імпульсивних рішень і не змішувати емоції з грошима. Кінець року принесе фінансове зростання тим, хто зуміє дисциплінувати себе.

Гороскоп Таро на 2026 рік — що чекає Овнів у кар'єрі

Розклад карт Таро на кар'єру Овнів:

"Імператор";

"Маг";

"Лицар Жезлів";

"Світ";

"Диявол" (перевернута);

"Туз Жезлів";

"Сонце".

2026 рік стане для вас надзвичайно вдалим у сфері кар'єри. "Імператор" і "Маг" говорять про лідерські якості, впевненість, стратегічне мислення. "Лицар Жезлів" натякає, що початок року принесе швидкий рух, нові ролі, оновлення обов'язків та проєктів.

"Світ" каже про можливості для зміни місця роботи, переїзд, міжнародних контактів у період весна-літо. Восени "Диявол" у перевернутій позиції попереджає про конфлікти, перенапруження чи надмірні амбіції. Однак фінал року сяє енергіями "Туза Жезлів" і "Сонця": це знак перемоги, нагород, успішного старту бізнесу або визнання ваших заслуг.

Ворожіння на картах Таро. Фото: shutterstock.com

Любовний Таро-гороскоп на 2026 рік для Овнів

Розклад карт Таро на кохання:

"Місяць";

"Зірка";

"Сонце";

"Жриця";

"Повішений";

"Закохані" (перевернута);

"Десятка Пентаклів".

Кохання у 2026 році буде насиченим і глибоким. Можливі періоди мрійливості, пошуків правди, сумнівів. Початок року сприяє примиренням, теплу, новим почуттям та відновленню духовної близькості.

"Жриця" підказує: ви будете по-новому вибудовувати ваші межі та розуміння того, що вам потрібно від стосунків.

У середині року "Повішений" каже про паузу, тимчасове віддалення або потребу переосмислення. Але фінал року обіцяє зрілі рішення, гармонію, вміння чути одне одного та зміцнення союзу.

Гороскоп Таро на 2026 рік — яким буде здоров'я Овнів

Розклад карт Таро:

"Вежа";

"Відлюдник";

"Помірність";

"Десятка Кубків";

"Сила";

"Шістка Пентаклів";

"Четвірка Мечів".

Перша половина року може принести навантаження через нестабільність у сфері фінансів. "Вежа" попереджає про перенапруження, головні болі, емоційні сплески. Варто уважно слідкувати за режимом, відпочинком та психоемоційним станом.

Карти "Помірність" і "Десятка Кубків" радять підтримувати баланс між тілом і емоціями, а також звертати увагу на харчування та сімейну гармонію — це допоможе зберегти енергію та спокій. Наприкінці року "Відлюдник" символізує потребу у відновленні. Вам знадобиться тиша, простір і турбота про себе.

Також пропонуємо дізнатися інші пророцтва карт Таро

Які знаки Зодіаку шалено закохаються у 2026 році.

Яким знакам Зодіаку 2026 рік принесе фінансовий успіх.

На які знакам Зодіаку чекає переїзд у 2026 році.