Які знаки Зодіаку стануть магнітом для удачі з 8 по 14 грудня 2025 — Таро прогноз

Карти Таро вже визначили щасливчиків, яким на цьому тижні особливо щаститиме в усіх сферах життя. Для чотирьох знаків Зодіаку період з 8 по 14 грудня стане часом великої енергії, сміливих рішень, творчих та перспективних ідей. Хтось нарешті отримає шанс проявити свої таланти, хтось — наблизитися до мрії, а комусь вдасться знайти вірне рішення проблеми, яка довго не давала спокою.

Новини.LIVE з посиланням на YourTango розповідає, кому новий зимовий тиждень несе велику удачу.

Овен — карта Таро "Лицар Жезлів"

Овни на цьому тижні проявлять себе максимально. Для вас це час активних та рішучих дій. "Лицар Жезлів" обіцяє потужний внутрішній запал, який буде рухати вас вперед. Якщо у вас з'являться моменти виснаження чи сумнівів, пам'ятайте: шлях мрії завжди складніший за легкі стежки, якими ходять більшість. Ви володієте силою, яка дозволяє йти туди, куди інші не наважуються.

Терези — карта Таро "Смерть"

Для вас цей період з 8 по 14 грудня стане часом важливого перезавантаження. Карта "Смерть" не про втрати, а про трансформацію, завершення одного етапу і відкриття нового. Ви перебуваєте у процесі внутрішнього зростання, і зараз надзвичайно важливо подивитися, що впливає на вашу особистість. Зверніть увагу на своє оточення, інформаційний простір і щоденні звички. Саме вони формують ваше майбутнє. Якщо щось більше не резонує з вами, сміливо завершуйте цей цикл.

Стрілець — карта Таро "Сонце"

Карта Таро "Сонце", що вам випала, символізує радість, натхнення та піднесення. Цей зимовий тиждень стане для вас часом нової енергії та розквіту, коли життя почне грати яскравими барвами. Ви маєте можливість навести лад, встановити корисні межі та повернути собі легкість. Невеликі дії дадуть великий результат: прогулянка, музика, відмова від зайвого перегляду стрічки новин. Все, що дає вам енергію, стане потужним магнітом для удачі.

Козеріг — карта Таро "Королева Пентаклів"

Для вас удача приходить через стабільність, турботу про себе і правильні рішення. "Королева Пентаклів" каже, що ваші зусилля, терпіння і практичність уже приносять плоди. Навіть якщо вам здається, що ваш внесок ніхто не помічає, це не так. Люди щиро цінують вашу мудрість та підтримку. Тиждень стане сприятливим для фінансових рішень, упорядкування справ, догляду за домом і зміцнення важливих зв'язків.

