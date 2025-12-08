Какие знаки Зодиака станут магнитом для удачи с 8 по 14 декабря 2025 — Таро прогноз

Гадание на картах Таро. Фото: Pinterest

Карты Таро уже определили счастливчиков, которым на этой неделе будет особенно везти во всех сферах жизни. Для четырех знаков Зодиака период с 8 по 14 декабря станет временем большой энергии, смелых решений, творческих и перспективных идей. Кто-то наконец-то получит шанс проявить свои таланты, кто-то — приблизиться к мечте, а кому-то удастся найти верное решение проблемы, которая долго не давала покоя.

Новини.LIVE со ссылкой на YourTango рассказывает, кому новая зимняя неделя несет большую удачу.

Овен — карта Таро "Рыцарь Жезлов"

Овны на этой неделе проявят себя максимально. Для вас это время активных и решительных действий. "Рыцарь Жезлов" обещает мощный внутренний запал, который будет двигать вас вперед. Если у вас появятся моменты истощения или сомнений, помните: путь мечты всегда сложнее легких троп, которыми ходят большинство. Вы обладаете силой, которая позволяет идти туда, куда другие не решаются.

Весы — карта Таро "Смерть"

Для вас этот период с 8 по 14 декабря станет временем важной перезагрузки. Карта "Смерть" не о потерях, а о трансформации, завершении одного этапа и открытии нового. Вы находитесь в процессе внутреннего роста, и сейчас чрезвычайно важно посмотреть, что влияет на вашу личность. Обратите внимание на свое окружение, информационное пространство и ежедневные привычки. Именно они формируют ваше будущее. Если что-то больше не резонирует с вами, смело завершайте этот цикл.

Стрелец — карта Таро "Солнце"

Карта Таро "Солнце", что вам выпала, символизирует радость, вдохновение и подъем. Эта зимняя неделя станет для вас временем новой энергии и расцвета, когда жизнь начнет играть яркими красками. Вы имеете возможность навести порядок, установить полезные границы и вернуть себе легкость. Небольшие действия дадут большой результат: прогулка, музыка, отказ от лишнего просмотра ленты новостей. Все, что дает вам энергию, станет мощным магнитом для удачи.

Козерог — карта Таро "Королева Пентаклей"

Для вас удача приходит через стабильность, заботу о себе и правильные решения. "Королева Пентаклей" говорит, что ваши усилия, терпение и практичность уже приносят плоды. Даже если вам кажется, что ваш вклад никто не замечает, это не так. Люди искренне ценят вашу мудрость и поддержку. Неделя станет благоприятной для финансовых решений, упорядочения дел, ухода за домом и укрепления важных связей.

