Какие знаки Зодиака станут магнитом для удачи с 8 по 14 декабря 2025 — Таро прогноз

Эти знаки Зодиака окажутся на волне удачи до конца недели по Таро
Карты Таро уже определили счастливчиков, которым на этой неделе будет особенно везти во всех сферах жизни. Для четырех знаков Зодиака период с 8 по 14 декабря станет временем большой энергии, смелых решений, творческих и перспективных идей. Кто-то наконец-то получит шанс проявить свои таланты, кто-то — приблизиться к мечте, а кому-то удастся найти верное решение проблемы, которая долго не давала покоя.
Новини.LIVE со ссылкой на YourTango рассказывает, кому новая зимняя неделя несет большую удачу.
Овен — карта Таро "Рыцарь Жезлов"
Овны на этой неделе проявят себя максимально. Для вас это время активных и решительных действий. "Рыцарь Жезлов" обещает мощный внутренний запал, который будет двигать вас вперед. Если у вас появятся моменты истощения или сомнений, помните: путь мечты всегда сложнее легких троп, которыми ходят большинство. Вы обладаете силой, которая позволяет идти туда, куда другие не решаются.
Весы — карта Таро "Смерть"
Для вас этот период с 8 по 14 декабря станет временем важной перезагрузки. Карта "Смерть" не о потерях, а о трансформации, завершении одного этапа и открытии нового. Вы находитесь в процессе внутреннего роста, и сейчас чрезвычайно важно посмотреть, что влияет на вашу личность. Обратите внимание на свое окружение, информационное пространство и ежедневные привычки. Именно они формируют ваше будущее. Если что-то больше не резонирует с вами, смело завершайте этот цикл.
Стрелец — карта Таро "Солнце"
Карта Таро "Солнце", что вам выпала, символизирует радость, вдохновение и подъем. Эта зимняя неделя станет для вас временем новой энергии и расцвета, когда жизнь начнет играть яркими красками. Вы имеете возможность навести порядок, установить полезные границы и вернуть себе легкость. Небольшие действия дадут большой результат: прогулка, музыка, отказ от лишнего просмотра ленты новостей. Все, что дает вам энергию, станет мощным магнитом для удачи.
Козерог — карта Таро "Королева Пентаклей"
Для вас удача приходит через стабильность, заботу о себе и правильные решения. "Королева Пентаклей" говорит, что ваши усилия, терпение и практичность уже приносят плоды. Даже если вам кажется, что ваш вклад никто не замечает, это не так. Люди искренне ценят вашу мудрость и поддержку. Неделя станет благоприятной для финансовых решений, упорядочения дел, ухода за домом и укрепления важных связей.
