Какие знаки Зодиака получат бешеную энергию от Вселенной в декабре 2025 — Таро прогноз

Декабрь 2025 года приближается с мощной волной обновления, и карты Таро уже подсказывают, кого накроет настоящий взрыв энергии в конце года. Почувствовать прилив вдохновения, безумное желание действовать, творить, открывать новые направления смогут пять знаков Зодиака. Для этих счастливчиков первый месяц зимы станет моментом, когда сила возвращается, а изменения — уже на пороге.

Новини.LIVE рассказывает, кто из знаков Зодиака получит невероятную энергию от Вселенной.

Пять знаков Зодиака, которым Таро обещают бешеную энергию в декабре 2025

Овен — карта Таро "Колесница"

Вам выпал один из самых мощных арканов для стартов и невероятных достижений. Вы наконец почувствуете, что управляете собственной судьбой, а обстоятельства больше не сдерживают. Вас ждут быстрые результаты в работе, победа в важном деле и подъем физической энергии. Таро советуют: действуйте резко, не раздумывайте слишком долго, беритесь за то, что давно хотели. Луна принесет победу там, где вы раньше стояли на месте.

Лев — карта Таро "Сила"

Декабрь подарит вам внутреннюю мощь, которая позволит пробить даже самые толстые стены. Если в течение осени вы чувствовали истощение, то теперь наступает время возвращения уверенности и авторитетности. Ваши слова будут иметь особый вес, а харизма станет главным инструментом. Вы можете решить давний конфликт, заключить выгодную сделку или наконец заявить о себе там, где вас недооценивали. Карты Таро подсказывают: ваш успех зависит от умения действовать мягко, но настойчиво.

Дева — карта Таро "Звезда"

Это абсолютный знак от Вселенной, что декабрь станет вашим месяцем вдохновения, творческих идей и внутренней гармонии. Вы можете найти решение, которое долго ускользало, или получить неожиданный шанс в работе. "Звезда" приносит доверие к себе, спокойствие и ясность, которых вам не хватало в последнее время. Таро советуют: не сомневайтесь в своих талантах, участвуйте в проектах, которые открывают новые горизонты. В первый месяц зимы вы будете светиться изнутри — и люди это заметят.

Стрелец — карта Таро "Туз Жезлов"

"Туз Жезлов" указывает на чистую энергию начала, подъема и вдохновения. В декабре 2025 года вы получите мощный импульс, почувствуете азарт и желание действовать. Возможно, появится новый проект, который буквально зажжет вас, или внутреннее решение изменить жизнь. Но успех придет, если вы не будете ждать и сразу реализуете то, что придет в голову. Карты Таро напоминают: любая идея в этом месяце имеет шанс вырасти в нечто гораздо большее.

Водолей — карта Таро "Солнце"

Это месяц полного расцвета. "Солнце" символизирует радость, победу, ясность мыслей и уверенность в своих силах. Все, за что вы возьметесь в декабре, может приносить удовольствие, легкость и ощущение правильного выбора. Вы можете восстановить отношения, получить денежную возможность, найти новое направление развития или наконец завершить важное дело. Вы получите не просто энергию от Вселенной — это счастливая полоса, когда все складывается в вашу пользу.

