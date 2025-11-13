Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Праздники Эти знаки Зодиака кардинально изменят жизнь до конца года по Таро

Эти знаки Зодиака кардинально изменят жизнь до конца года по Таро

Ua ru
Дата публикации 13 ноября 2025 11:03
обновлено: 10:30
Какие знаки Зодиака кардинально изменят жизнь до конца 2025 года — прогноз Таро
Гадание на картах Таро. Фото: Pinterest

К концу 2025 года энергия Вселенной готовит настоящий переворот в жизни нескольких знаков Зодиака. Карты Таро приоткрыли завесу будущего и показали — судьба подарит избранным шанс начать все сначала, выйти за пределы старого сценария и наконец найти то, к чему они так долго шли. Каждый будет иметь собственный путь к обновлению — кому-то придется оставить прошлое, кому-то сделать смелый шаг, а кто-то буквально прыгнет в новую жизнь.

Новини.LIVE рассказывает, кому именно карты Таро обещают перерождение до конца 2025 года.

Реклама
Читайте также:

Знаки Зодиака, которые уже скоро изменят свою жизнь

Овен — карта Таро "Смерть"

Для Овнов конец 2025 года станет точкой невозврата. Карта "Смерть" в Таро — не о потере, а о глубоком преобразовании. Вы наконец отпустите ситуацию, которая давно держала в плену, — отношения, работу или страх перед изменениями. Примите то, что определенный период завершается и пришло время двигаться дальше. К концу года откроется дверь в новую жизнь, которая будет совсем другой — легче, честнее и ближе к вашему настоящему "я".

Дева — карта Таро "Колесо Фортуны"

Для Дев 2025 год завершится под знаком кармических изменений. "Колесо Фортуны" показывает: жизнь начинает крутиться в другую сторону, и именно вы можете оказаться на вершине этого движения. Все, что казалось застывшим, вдруг оживет — проекты сдвинутся, двери откроются, а судьба как будто подтолкнет вас в нужном направлении. В сфере карьеры и финансов возможен неожиданный прорыв, особенно если вы не боитесь рисковать. Даже если кажется, что все происходит хаотично, судьба ведет вас к счастливому повороту.

Скорпион — карта Таро "Маг"

Скорпионы получили одну из самых мощных карт Таро — "Маг". Это символ осознания собственной силы, умения управлять событиями и создавать свою реальность. До конца года вы сможете реализовать замысел, который давно казался недостижимым. Ваши слова, действия и даже мысли имеют магический вес, поэтому используйте это время осторожно. Формируйте четкое намерение и действуйте уверенно. Все, во что вы вложите энергию, начнет материализоваться.

Рыбы — карта Таро "Звезда"

"Звезда" — это карта восстановления, гармонии и внутреннего спокойствия. К концу 2025 года вы почувствуете, что темный период остался позади. Жизнь постепенно наполняется смыслом, вдохновением и верой в лучшее. Возможна встреча, которая поможет снова поверить в любовь, или возможность реализовать себя в деле, которое приносит истинное удовольствие.

Также предлагаем узнать другие пророчества карт Таро

Каким знакам Зодиака надо внимательно относиться к деньгам до конца этой недели.

Кому повезет с деньгами до 16 ноября.

Какие знаки Зодиака в ноябре должны позаботиться о здоровье.

Кому выпадет уникальный шанс начать новую жизнь в последний месяц осени.

гороскоп прогнозы Астрология знаки Зодиака карты Таро
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации