Какие знаки Зодиака кардинально изменят жизнь до конца 2025 года — прогноз Таро

К концу 2025 года энергия Вселенной готовит настоящий переворот в жизни нескольких знаков Зодиака. Карты Таро приоткрыли завесу будущего и показали — судьба подарит избранным шанс начать все сначала, выйти за пределы старого сценария и наконец найти то, к чему они так долго шли. Каждый будет иметь собственный путь к обновлению — кому-то придется оставить прошлое, кому-то сделать смелый шаг, а кто-то буквально прыгнет в новую жизнь.

Новини.LIVE рассказывает, кому именно карты Таро обещают перерождение до конца 2025 года.

Знаки Зодиака, которые уже скоро изменят свою жизнь

Овен — карта Таро "Смерть"

Для Овнов конец 2025 года станет точкой невозврата. Карта "Смерть" в Таро — не о потере, а о глубоком преобразовании. Вы наконец отпустите ситуацию, которая давно держала в плену, — отношения, работу или страх перед изменениями. Примите то, что определенный период завершается и пришло время двигаться дальше. К концу года откроется дверь в новую жизнь, которая будет совсем другой — легче, честнее и ближе к вашему настоящему "я".

Дева — карта Таро "Колесо Фортуны"

Для Дев 2025 год завершится под знаком кармических изменений. "Колесо Фортуны" показывает: жизнь начинает крутиться в другую сторону, и именно вы можете оказаться на вершине этого движения. Все, что казалось застывшим, вдруг оживет — проекты сдвинутся, двери откроются, а судьба как будто подтолкнет вас в нужном направлении. В сфере карьеры и финансов возможен неожиданный прорыв, особенно если вы не боитесь рисковать. Даже если кажется, что все происходит хаотично, судьба ведет вас к счастливому повороту.

Скорпион — карта Таро "Маг"

Скорпионы получили одну из самых мощных карт Таро — "Маг". Это символ осознания собственной силы, умения управлять событиями и создавать свою реальность. До конца года вы сможете реализовать замысел, который давно казался недостижимым. Ваши слова, действия и даже мысли имеют магический вес, поэтому используйте это время осторожно. Формируйте четкое намерение и действуйте уверенно. Все, во что вы вложите энергию, начнет материализоваться.

Рыбы — карта Таро "Звезда"

"Звезда" — это карта восстановления, гармонии и внутреннего спокойствия. К концу 2025 года вы почувствуете, что темный период остался позади. Жизнь постепенно наполняется смыслом, вдохновением и верой в лучшее. Возможна встреча, которая поможет снова поверить в любовь, или возможность реализовать себя в деле, которое приносит истинное удовольствие.

