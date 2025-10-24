Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Праздники Эти знаки Зодиака должны беречь здоровье в ноябре 2025 по Таро

Эти знаки Зодиака должны беречь здоровье в ноябре 2025 по Таро

Ua ru
Дата публикации 24 октября 2025 15:43
обновлено: 15:58
Каким знакам Зодиака следует обратить внимание на здоровье в ноябре 2025 года — Таро прогноз
Гадание на картах Таро. Фото: Pinterest

Не для всех знаков Зодиака ноябрь будет легким. По пророчеству карт Таро, некоторые представители зодиакального круга должны особое внимание уделить здоровью. Иначе они могут столкнуться с серьезными проблемами — возможны как физические болезни, так и энергетическое выгорание, которое приведет к эмоциональным качелям и истощению.

Новини.LIVE рассказывает, кому карты Таро советуют в ноябре замедлиться, прислушаться к сигналам организма и восстановить силы.

Реклама
Читайте также:

Знаки Зодиака, которым следует заняться здоровьем

Овен — карта Таро "Девятка Мечей"

Для Овнов ноябрь станет испытанием на прочность. Карта "Девятка Мечей" предупреждает: накопленная усталость может привести к бессоннице, головной боли или нервному истощению. Вы привыкли держать все под контролем, но на этот раз контроль может обернуться против вас. Если вы сейчас не замедлитесь, декабрь встретит вас с энергетическим истощением. Таро советуют научиться отпускать ситуации, которые не зависят от вас. Найдите свой способ расслабления — прогулки, травяной чай перед сном, медитации или даже день без соцсетей.

Дева — карта Таро "Четверка Мечей"

Этот аркан — символ паузы, отдыха и внутреннего очищения. Для Дев ноябрь — месяц, когда организм сам потребует передышки. Возможны внезапные простуды, недостаток энергии или нежелание браться за привычные дела. Это не слабость, а сигнал тела: пришло время перезагрузки. Не вините себя за снижение продуктивности. Ваше тело и разум сейчас проходят фазу восстановления. Хорошо поможет изменение режима сна, легкие физические упражнения, массаж или отдых на природе. Если вы прислушаетесь к себе — избежите затяжной усталости и восстановите ясность мыслей уже к середине месяца.

Рыбы — карта Таро "Луна"

Рыбы столкнутся с эмоциональной перегрузкой, тревогами и склонностью к внутренним колебаниям. Карты Таро советуют остерегаться иллюзий, не доверять сплетням и не переоценивать свои силы. Стабилизируйте свое энергетическое состояние. Избегайте токсичного общения, не переутомляйтесь работой, больше времени проводите у воды — она сейчас ваш естественный энергетический щит. Также стоит проверить работу щитовидной железы и обратить внимание на сон — именно он станет вашим ключом к восстановлению сил.

Также предлагаем узнать другие пророчества карт Таро для знаков Зодиака

Кому будут помогать высшие силы в октябре.

Кто из знаков Зодиака пройдет важный кармический урок до конца октября.

Что готовит судьба каждому знаку Зодиака на ноябрь 2025.

Кто забудет о проблемах в ноябре.

Какие знаки Зодиака в последний месяц осени изменят жизнь.

гороскоп здоровье ноябрь знаки Зодиака карты Таро
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации