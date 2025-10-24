Каким знакам Зодиака следует обратить внимание на здоровье в ноябре 2025 года — Таро прогноз

Гадание на картах Таро. Фото: Pinterest

Не для всех знаков Зодиака ноябрь будет легким. По пророчеству карт Таро, некоторые представители зодиакального круга должны особое внимание уделить здоровью. Иначе они могут столкнуться с серьезными проблемами — возможны как физические болезни, так и энергетическое выгорание, которое приведет к эмоциональным качелям и истощению.

Новини.LIVE рассказывает, кому карты Таро советуют в ноябре замедлиться, прислушаться к сигналам организма и восстановить силы.

Знаки Зодиака, которым следует заняться здоровьем

Овен — карта Таро "Девятка Мечей"

Для Овнов ноябрь станет испытанием на прочность. Карта "Девятка Мечей" предупреждает: накопленная усталость может привести к бессоннице, головной боли или нервному истощению. Вы привыкли держать все под контролем, но на этот раз контроль может обернуться против вас. Если вы сейчас не замедлитесь, декабрь встретит вас с энергетическим истощением. Таро советуют научиться отпускать ситуации, которые не зависят от вас. Найдите свой способ расслабления — прогулки, травяной чай перед сном, медитации или даже день без соцсетей.

Дева — карта Таро "Четверка Мечей"

Этот аркан — символ паузы, отдыха и внутреннего очищения. Для Дев ноябрь — месяц, когда организм сам потребует передышки. Возможны внезапные простуды, недостаток энергии или нежелание браться за привычные дела. Это не слабость, а сигнал тела: пришло время перезагрузки. Не вините себя за снижение продуктивности. Ваше тело и разум сейчас проходят фазу восстановления. Хорошо поможет изменение режима сна, легкие физические упражнения, массаж или отдых на природе. Если вы прислушаетесь к себе — избежите затяжной усталости и восстановите ясность мыслей уже к середине месяца.

Рыбы — карта Таро "Луна"

Рыбы столкнутся с эмоциональной перегрузкой, тревогами и склонностью к внутренним колебаниям. Карты Таро советуют остерегаться иллюзий, не доверять сплетням и не переоценивать свои силы. Стабилизируйте свое энергетическое состояние. Избегайте токсичного общения, не переутомляйтесь работой, больше времени проводите у воды — она сейчас ваш естественный энергетический щит. Также стоит проверить работу щитовидной железы и обратить внимание на сон — именно он станет вашим ключом к восстановлению сил.

