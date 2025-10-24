Відео
Дата публікації: 24 жовтня 2025 15:43
Оновлено: 15:58
Яким знакам Зодіаку слід звернути увагу на здоров'я в листопаді 2025 року — Таро прогноз
Ворожіння на картах Таро. Фото: Pinterest

Не для всіх знаків Зодіаку листопад буде легким. За пророцтвом карт Таро, деякі представники зодіакального кола мають особливу увагу приділити здоров'ю. Інакше вони можуть стикнутися із серйозними проблемами — можливі як фізичні хвороби, так і енергетичне вигорання, яке призведе до емоційних гойдалок та виснаження. 

Новини.LIVE розповідає, кому карти Таро радять у листопаді уповільнитися, прислухатися до сигналів організму та відновити сили. 

Знаки Зодіаку, яким слід зайнятися здоров'ям

Овен — карта Таро "Дев'ятка Мечів"

Для Овнів листопад стане випробуванням на міцність. Карта "Дев'ятка Мечів" попереджає: накопичена втома може призвести до безсоння, головного болю або нервового виснаження. Ви звикли тримати все під контролем, але цього разу контроль може обернутися проти вас. Якщо ви зараз не сповільнитеся, грудень зустріне вас з енергетичним виснаженням. Таро радять навчитися відпускати ситуації, які не залежать від вас. Знайдіть свій спосіб розслаблення — прогулянки, трав'яний чай перед сном, медитації або навіть день без соцмереж.

Діва — карта Таро "Четвірка Мечів"

Цей аркан — символ паузи, відпочинку й внутрішнього очищення. Для Дів листопад — місяць, коли організм сам вимагатиме перепочинку. Можливі раптові застуди, нестача енергії або небажання братися за звичні справи. Це не слабкість, а сигнал тіла: настав час перезавантаження. Не звинувачуйте себе за зниження продуктивності. Ваше тіло і розум зараз проходять фазу відновлення. Добре допоможе зміна режиму сну, легкі фізичні вправи, масаж або відпочинок на природі. Якщо ви прислухаєтесь до себе — уникнете затяжної втоми й відновите ясність думок уже до середини місяця.

Риби — карта Таро "Місяць"

Риби стикнуться з емоційним перевантаженням, тривогами та схильністю до внутрішніх коливань. Карти Таро радять остерігатися ілюзій, не довіряти пліткам і не переоцінювати свої сили. Стабілізуйте свій енергетичний стан. Уникайте токсичного спілкування, не перевтомлюйтеся роботою, більше часу проводьте біля води — вона зараз ваш природний енергетичний щит. Також варто перевірити роботу щитоподібної залози та звернути увагу на сон — саме він стане вашим ключем до відновлення сил.

Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
