Гороскоп на листопад 2025 за картами Таро — що чекає на кожен знак Зодіаку

Листопад — місяць, що матиме особливу, глибоку й навіть містичну енергетику. За пророцтвом карт Таро, Всесвіт у цей період даруватиме нам натхнення та сили для нових звершень, а також змусить переосмислити, що насправді важливо, а що — другорядне.

Дізнайтеся, що карти Таро пророкують вашому знаку Зодіаку у листопаді 2025 року — можливо, цей місяць стане тим самим моментом, коли усе нарешті стане на свої місця.

Овен

Карта Таро "Ієрофант"

Цей місяць вимагає від вас мудрості та терпіння. Це час, коли варто закріплювати свої знання, підвищувати кваліфікацію, навчатись новому. Дослухайтеся до порад людей, яким довіряєте — саме вони допоможуть вам уникнути помилок. У коханні доля готує серйозні кроки — не бійтеся говорити про почуття або планувати спільне майбутнє.

Телець

Карта Таро "П'ятірка Жезлів"

Таро попереджають: листопад може принести суперництво або напругу, але саме через боротьбу ви станете сильнішими. У роботі можливі конфлікти, але й визнання ваших зусиль. Не відступайте — ваші старання не марні. У стосунках "П'ятірка Жезлів" нагадує: щире спілкування важливіше за змагання.

Близнюки

Карта Таро "Десятка Кубків"

Ця карта — символ гармонії та тепла. Прогноз Таро на листопад 2025 року вказує, що настав час насолоджуватися тим, що маєте. У кар'єрі — стабільність і задоволення від процесу, у коханні — справжня емоційна близькість. Якщо ви самотні, не поспішайте — доля готує вам людину, з якою буде по-справжньому спокійно.

Рак

Карта Таро "Паж Мечів"

Листопад стане місяцем ідей та рішучих кроків. Таро обіцяють приплив натхнення й нових можливостей для професійного зростання. Не бійтеся висловлювати власну думку — саме вона стане вашим ключем до успіху. У стосунках "Паж Мечів" обіцяє пристрасні розмови та, можливо, навіть відверті зізнання.

Лев

Карта Таро "Шістка Пентаклів"

Прогноз Таро на останній місяць осені вказує на період матеріального зростання та приємних бонусів. Це чудовий час просити підвищення або розпочати новий проєкт. У коханні на самотніх Левів чекає зустріч із людиною, яка стане підтримкою.

Діва

Карта Таро "Місяць"

Цей місяць — випробування інтуїції. Не поспішайте робити висновки, навіть якщо все здається, на перший погляд, очевидним. У роботі можуть з'явитися приховані деталі або невизначені ситуації, тому дійте обережно. У коханні остерігайтеся ілюзій, але довіряйте своїм відчуттям.

Терези

Карта Таро "Сімка Кубків"

Місяць спокус і фантазій. Таро радять не розпорошувати енергію — оберіть одну мету й рухайтеся до неї. У професії можливий вибір між кількома варіантами — дослухайтеся до серця. У стосунках будьте чесними з собою.

Скорпіон

Карта Таро "Вісімка Пентаклів"

Це місяць стабільності, коли ваші зусилля нарешті приносять результат. Таро нагадують: не зупиняйтеся, навіть якщо шлях здається рутинним — ви рухаєтесь у правильному напрямку. У коханні час працювати над стосунками, зміцнювати зв'язок і робити кроки назустріч.

Стрілець

Карта Таро "Дев'ятка Жезлів"

Не вимагайте від себе надмірного. Прогноз Таро говорить, що ви на межі емоційного вигорання. Зробіть паузу, перш ніж рухатися далі. Робота не втече, а от ваш спокій — безцінний. У коханні навчіться відкриватися — іноді вразливість сильніша за броню.

Козеріг

Карта Таро "Суд"

Ви входите у період очищення та оновлення. Усе старе відходить, звільняючи місце для нового. У роботі — важливі рішення, у коханні — усвідомлення справжніх почуттів. Прийміть минуле, відпустіть образи — і листопад відкриє вам новий шлях.

Водолій

Карта Таро "Королева Кубків"

Вас веде інтуїція. "Королева Кубків" говорить про внутрішню гармонію та силу емоцій. У кар'єрі проявіть чуйність і співпереживання — це допоможе зміцнити авторитет. У коханні — час глибокої близькості та ніжності.

Риби

Карта Таро "Маг"

Ви — творець власної реальності. Прогноз Таро на листопад відкриває для вас двері можливостей. У роботі не бійтеся діяти, ризикувати, брати ініціативу. У стосунках "Маг" каже про пристрасть і новий початок. Довіртеся собі.

