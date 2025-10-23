Гороскоп на ноябрь 2025 по картам Таро — что ждет каждый знак Зодиака

Гадание на картах Таро. Фото: shutterstock.com

Ноябрь — месяц, который будет иметь особую, глубокую и даже мистическую энергетику. По пророчеству карт Таро, Вселенная в этот период будет дарить нам вдохновение и силы для новых свершений, а также заставит переосмыслить, что на самом деле важно, а что — второстепенно.

Узнайте, что карты Таро предсказывают вашему знаку Зодиака в ноябре 2025 года — возможно, этот месяц станет тем самым моментом, когда все наконец-то станет на свои места.

Гороскоп на ноябрь 2025 года по картам Таро

Овен

Карта Таро "Иерофант"

Этот месяц требует от вас мудрости и терпения. Это время, когда стоит закреплять свои знания, повышать квалификацию, учиться новому. Прислушивайтесь к советам людей, которым доверяете — именно они помогут вам избежать ошибок. В любви судьба готовит серьезные шаги — не бойтесь говорить о чувствах или планировать совместное будущее.

Телец

Карта Таро "Пятерка Жезлов"

Таро предупреждают: ноябрь может принести соперничество или напряжение, но именно через борьбу вы станете сильнее. В работе возможны конфликты, но и признание ваших усилий. Не отступайте — ваши старания не напрасны. В отношениях "Пятерка Жезлов" напоминает: искреннее общение важнее соревнования.

Близнецы

Карта Таро "Десятка Кубков"

Эта карта — символ гармонии и тепла. Прогноз Таро на ноябрь 2025 года указывает, что пришло время наслаждаться тем, что имеете. В карьере — стабильность и удовольствие от процесса, в любви — настоящая эмоциональная близость. Если вы одиноки, не спешите — судьба готовит вам человека, с которым будет по-настоящему спокойно.

Рак

Карта Таро "Паж Мечей"

Ноябрь станет месяцем идей и решительных шагов. Таро обещают приток вдохновения и новых возможностей для профессионального роста. Не бойтесь высказывать собственное мнение — именно оно станет вашим ключом к успеху. В отношениях "Паж Мечей" обещает страстные разговоры и, возможно, даже откровенные признания.

Лев

Карта Таро "Шестерка Пентаклей"

Прогноз Таро на последний месяц осени указывает на период материального роста и приятных бонусов. Это отличное время просить повышения или начать новый проект. В любви одиноких Львов ждет встреча с человеком, который станет поддержкой.

Дева

Карта Таро "Луна"

Этот месяц — испытание интуиции. Не спешите делать выводы, даже если все кажется, на первый взгляд, очевидным. В работе могут появиться скрытые детали или неопределенные ситуации, поэтому действуйте осторожно. В любви остерегайтесь иллюзий, но доверяйте своим ощущениям.

Весы

Карта Таро "Семерка Кубков"

Месяц соблазнов и фантазий. Таро советуют не распылять энергию — выберите одну цель и двигайтесь к ней. В профессии возможен выбор между несколькими вариантами — прислушайтесь к сердцу. В отношениях будьте честными с собой.

Скорпион

Карта Таро "Восьмерка Пентаклей"

Это месяц стабильности, когда ваши усилия наконец-то приносят результат. Таро напоминают: не останавливайтесь, даже если путь кажется рутинным — вы движетесь в правильном направлении. В любви время работать над отношениями, укреплять связь и делать шаги навстречу.

Стрелец

Карта Таро "Девятка Жезлов"

Не требуйте от себя чрезмерного. Прогноз Таро говорит, что вы на грани эмоционального выгорания. Сделайте паузу, прежде чем двигаться дальше. Работа не убежит, а вот ваше спокойствие — бесценно. В любви научитесь открываться — иногда уязвимость сильнее брони.

Козерог

Карта Таро "Суд"

Вы входите в период очищения и обновления. Все старое уходит, освобождая место для нового. В работе — важные решения, в любви — осознание истинных чувств. Примите прошлое, отпустите обиды — и ноябрь откроет вам новый путь.

Водолей

Карта Таро "Королева Кубков"

Вас ведет интуиция. "Королева Кубков" говорит о внутренней гармонии и силе эмоций. В карьере проявите чуткость и сопереживание — это поможет укрепить авторитет. В любви —время глубокой близости и нежности.

Рыбы

Карта Таро "Маг"

Вы — творец собственной реальности. Прогноз Таро на ноябрь открывает для вас двери возможностей. В работе не бойтесь действовать, рисковать, брать инициативу. В отношениях "Маг" говорит о страсти и новом начале. Доверьтесь себе.

