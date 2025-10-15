Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Гороскоп Эти знаки Зодиака ждет кармическая расплата в октябре по Таро

Эти знаки Зодиака ждет кармическая расплата в октябре по Таро

Ua ru
Дата публикации 15 октября 2025 20:29
Каким знакам Зодиака ждать кармической расплаты в октябре 2025 — Таро прогноз
Гадание на картах Таро. Фото: Pinterest

В октябре Вселенная будет проверять, кто действительно усвоил свои уроки, а кто и дальше убегает от ответственности. Карты Таро четко показывают: настало время возврата энергий, и каждый получит то, что когда-то отдал. Для одних знаков Зодиака это будет шанс отпустить прошлое и обновить жизнь, а для других — встреча с собственными ошибками. По предсказанию магической колоды, период требует честности перед собой, готовности простить и принять последствия.

Новини.LIVE делится раскладом карт Таро, кого до конца октября 2025 года ждет важный кармический урок, который откроет путь к свободе.

Реклама
Читайте также:

Скорпион — карта Таро "Суд"

Для Скорпионов октябрь станет кульминацией длительного жизненного цикла. Карта "Суд" символизирует кармическое пробуждение. Все, что вы делали последние несколько месяцев — вернется сторицей. Если вы действовали с чистым сердцем, то вас ждет вознаграждение: примирение с близкими, возвращение упущенной возможности, неожиданное облегчение. Но если в прошлом вы уклонялись от правды, эта энергия найдет путь в вашу жизнь через конфликт или финансовую потерю.
Не бойтесь признать ошибки. Принятие — это первый шаг к перерождению.

Телец — карта Таро "Дьявол"

Карта "Дьявол" указывает на соблазны, которые снова возвращаются в вашу жизнь. Речь идет не только о деньгах или любви, но и о зависимости от прошлого, страх перемен, стремление контролировать все вокруг. В октябре вы можете почувствовать, что история повторяется: те же люди, те же ситуации, те же ошибки. Это и есть ваш кармический тест — сможете ли вы выйти из круга, в котором крутитесь уже давно. Осознание собственных теней — это сила. И именно она поможет вырваться из ловушки.

Близнецы — карта Таро "Башня"

Октябрь может начаться спокойно, но карты Таро предупреждают: гром среди ясного неба неизбежен. Карта "Башня" говорит о внезапных переменах, которые могут разрушить старую реальность. Это может быть увольнение, разрыв отношений или глубокое осознание того, что вы жили не своей правдой. Но не спешите пугаться — Таро показывают, что разрушается лишь то, что не выдержало испытания временем. Не боритесь с событиями, а используйте их как возможность.

Рыбы — карта Таро "Умеренность"

Для Рыб второй месяц осени станет временем восстановления внутренней гармонии. Карта "Умеренность" говорит о потребности в равновесии — между обязанностями и мечтами, между эмоциями и разумом. Кармическая расплата для вас не в виде потерь, а в виде осознания: вы слишком часто отдавали себя другим, забывая о собственных потребностях. В октябре Вселенная заставит вас остановиться, чтобы вы наконец услышали себя. Не распыляйте энергию. Позвольте себе быть избирательными — не каждый стоит вашей заботы.

Также предлагаем узнать другие пророчества карт Таро

Кто из знаков Зодиака начнет жизнь с чистого листа уже в ноябре.

Кого встретит финансовая удача с 13 по 19 октября.

Какие знаки Зодиака встретят любовь в октябре.

Кто уже во второй месяц осени почувствует большую поддержку Вселенной.

Кому из знаков Зодиака октябрь принесет победы.

гороскоп октябрь знаки Зодиака предсказания карты Таро
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации