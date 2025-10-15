Каким знакам Зодиака ждать кармической расплаты в октябре 2025 — Таро прогноз

Гадание на картах Таро. Фото: Pinterest

В октябре Вселенная будет проверять, кто действительно усвоил свои уроки, а кто и дальше убегает от ответственности. Карты Таро четко показывают: настало время возврата энергий, и каждый получит то, что когда-то отдал. Для одних знаков Зодиака это будет шанс отпустить прошлое и обновить жизнь, а для других — встреча с собственными ошибками. По предсказанию магической колоды, период требует честности перед собой, готовности простить и принять последствия.

Новини.LIVE делится раскладом карт Таро, кого до конца октября 2025 года ждет важный кармический урок, который откроет путь к свободе.

Скорпион — карта Таро "Суд"

Для Скорпионов октябрь станет кульминацией длительного жизненного цикла. Карта "Суд" символизирует кармическое пробуждение. Все, что вы делали последние несколько месяцев — вернется сторицей. Если вы действовали с чистым сердцем, то вас ждет вознаграждение: примирение с близкими, возвращение упущенной возможности, неожиданное облегчение. Но если в прошлом вы уклонялись от правды, эта энергия найдет путь в вашу жизнь через конфликт или финансовую потерю.

Не бойтесь признать ошибки. Принятие — это первый шаг к перерождению.

Телец — карта Таро "Дьявол"

Карта "Дьявол" указывает на соблазны, которые снова возвращаются в вашу жизнь. Речь идет не только о деньгах или любви, но и о зависимости от прошлого, страх перемен, стремление контролировать все вокруг. В октябре вы можете почувствовать, что история повторяется: те же люди, те же ситуации, те же ошибки. Это и есть ваш кармический тест — сможете ли вы выйти из круга, в котором крутитесь уже давно. Осознание собственных теней — это сила. И именно она поможет вырваться из ловушки.

Близнецы — карта Таро "Башня"

Октябрь может начаться спокойно, но карты Таро предупреждают: гром среди ясного неба неизбежен. Карта "Башня" говорит о внезапных переменах, которые могут разрушить старую реальность. Это может быть увольнение, разрыв отношений или глубокое осознание того, что вы жили не своей правдой. Но не спешите пугаться — Таро показывают, что разрушается лишь то, что не выдержало испытания временем. Не боритесь с событиями, а используйте их как возможность.

Рыбы — карта Таро "Умеренность"

Для Рыб второй месяц осени станет временем восстановления внутренней гармонии. Карта "Умеренность" говорит о потребности в равновесии — между обязанностями и мечтами, между эмоциями и разумом. Кармическая расплата для вас не в виде потерь, а в виде осознания: вы слишком часто отдавали себя другим, забывая о собственных потребностях. В октябре Вселенная заставит вас остановиться, чтобы вы наконец услышали себя. Не распыляйте энергию. Позвольте себе быть избирательными — не каждый стоит вашей заботы.

