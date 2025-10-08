Какой знак Зодиака получит поддержку высших сил в октябре — Таро прогноз

Гадание на картах Таро. Фото: Pinterest

Магические карты Таро предсказывают: уже в октябре Вселенная обещает невероятную поддержку одному знаку Зодиака. Счастливчик получит подсказки, защиту и вдохновение через символы и встречи, которые нельзя будет спутать со случайностью. Этот месяц может стать поворотным моментом, когда сомнения развеются, а двери, которые казались закрытыми, наконец-то откроются.

Кто же из представителей зодиакального круга получит поддержку высших сил в октябре, Новини.LIVE делится предсказанием карт Таро.

Реклама

Читайте также:

Знак Зодиака, которому будет способствовать Вселенная

Октябрь станет настоящим глотком свежего воздуха после долгого периода неопределенности для тех, кто родился под знаком Рака. Карта месяца: "Звезда" — символ вдохновения, духовного подъема и невидимой руки, которая ведет вас в правильном направлении. Вселенная даст вам знаки через сны, случайные слова людей или неожиданные совпадения, которые покажутся слишком точными, чтобы быть случайностью.

Знак Зодиака Рак. Коллаж: Новини.LIVE

Карты Таро показывают, если раньше вы сомневались в своих силах, то теперь получите подтверждение, что движетесь в правильном направлении. Особенно благоприятным будет период с 10 по 20 октября — в это время возможны судьбоносные знакомства, профессиональные прорывы или решение старых проблем, которые вдруг сами собой сдвинутся с места.

Высшие силы поддерживают вас во всем, что связано с созиданием, исцелением и творчеством. Если вы мечтали о новом проекте, смене работы или даже переезде — это лучший момент сделать первый шаг. Карты Таро советуют не игнорировать интуицию: она станет вашим главным навигатором и проводником к новым возможностям.

Также предлагаем другие пророчества карт Таро

Кому из знаков Зодиака фантастически повезет до 12 октября.

Каким знакам Зодиака второй месяц осени принесет большие победы.

Какие знаки Зодиака получат щедрую награду в октябре.

Кто из знаков Зодиака осуществит свои мечты во второй месяц осени.

Какие знаки Зодиака встретят любовь в октябре.