Какие знаки Зодиака получат заслуженную награду уже скоро — Таро прогноз

Гадание на картах Таро. Фото: Pinterest

В октябре некоторые знаки Зодиака ждет грандиозное событие — Вселенная готовит щедрые вознаграждения тем, кто долго шел к своей цели, не сдавался и добросовестно трудился. По пророчеству карт Таро, кто-то получит финансовый прорыв, кто-то — возвращение справедливости, а для кого-то это станет эмоциональным очищением после сложного периода.

Кто же из представителей зодиакального круга получит заслуженные награды от Вселенной — Новини.LIVE делится пророчеством карт Таро.

Знаки Зодиака, которым следует ждать щедрого вознаграждения уже скоро

Магические карты Таро подсказывают: между 9 и 21 октября на небе откроется мощное "окно наград", когда прошлые усилия вернутся сторицей. И именно три знака Зодиака получат самые большие дары.

Телец — карта Таро "Солнце"

Для Тельцов октябрь станет временем настоящего расцвета. Карта Таро "Солнце" — символ победы, счастья и заслуженной радости. Если вы в последнее время упорно работали, но не видели результата — уже с 9 по 14 октября все изменится. Вас могут похвалить на работе, повысить или предложить новый проект, который откроет путь к финансовой стабильности. В личных делах ожидайте гармонии — старые обиды развеются, а отношения наполнятся теплом.

Знак Зодиака Телец. Коллаж: Новини.LIVE

Скорпион — карта Таро "Суд"

Карта "Суд" — это мощный символ возмездия, очищения и кармического завершения. Для Скорпионов этот октябрь станет моментом, когда прошлые действия, усилия и даже ошибки получат свой финал. С 15 октября вас будет ждать событие, которое подтвердит: справедливость существует. Возможно возвращение упущенных возможностей, выигрыш дела, успех в сложном разговоре или неожиданная поддержка от тех, кто когда-то сомневался в вас. Это время, когда все становится на свои места.

Знак Зодиака Скорпион. Коллаж: Новини.LIVE

Рыбы — карта Таро "Девятка Пентаклей"

Рыбы в этом месяце купаются в лучах финансового и духовного вознаграждения. Карта "Девятка Пентаклей" обещает результат, к которому вы шли долго — стабильность, уверенность и внутреннее спокойствие. Если вы работали над собственным проектом, вложили душу в дело или беспокоились о близких, то примерно между 18 и 23 октября увидите, что все это не зря. Карты Таро показывают: может появиться дополнительный доход, возможность развивать свое дело или неожиданный подарок судьбы. Вам стоит сосредоточиться на благодарности — она усилит поток благосостояния.

Знак Зодиака Рыбы. Коллаж: Новини.LIVE

