Які знаки Зодіаку отримають заслужену нагороду вже скоро — Таро прогноз

Ворожіння на картах Таро. Фото: Pinterest

У жовтні на деякі знаки Зодіаку чекає грандіозна подія — Всесвіт готує щедрі винагороди тим, хто довго йшов до своєї мети, не здавався і сумлінно працював. За пророцтвом карт Таро, хтось отримає фінансовий прорив, хтось — повернення справедливості, а для когось це стане емоційним очищенням після складного періоду.

Хто ж з представників зодіакального кола отримає заслужені нагороди від Всесвіту — Новини.LIVE ділиться пророцтвом карт Таро.

Реклама

Читайте також:

Знаки Зодіаку, яким слід чекати на щедру винагороду вже скоро

Магічні карти Таро підказують: між 9 та 21 жовтня на небі відкриється потужне "вікно нагород", коли минулі зусилля повернуться сторицею. І саме три знаки Зодіаку отримають найбільші дари.

Телець — карта Таро "Сонце"

Для Тельців жовтень стане часом справжнього розквіту. Карта Таро "Сонце" — символ перемоги, щастя й заслуженої радості. Якщо ви останнім часом наполегливо працювали, але не бачили результату — вже з 9 по 14 жовтня все зміниться. Вас можуть похвалити на роботі, підвищити або запропонувати новий проєкт, який відкриє шлях до фінансової стабільності. У особистих справах очікуйте гармонії — старі образи розвіються, а стосунки наповняться теплом.

Знак Зодіаку Телець. Колаж: Новини.LIVE

Скорпіон — карта Таро "Суд"

Карта "Суд" — це потужний символ відплати, очищення та кармічного завершення. Для Скорпіонів цей жовтень стане моментом, коли минулі дії, зусилля й навіть помилки отримають свій фінал. З 15 жовтня на вас чекатиме подія, яка підтвердить: справедливість існує. Можливе повернення втрачених можливостей, виграш справи, успіх у складній розмові або несподівана підтримка від тих, хто колись сумнівався у вас. Це час, коли все стає на свої місця.

Знак Зодіаку Скорпіон. Колаж: Новини.LIVE

Риби — карта Таро "Дев'ятка Пентаклів"

Риби цього місяця купаються у променях фінансової й духовної винагороди. Карта "Дев'ятка Пентаклів" обіцяє результат, до якого ви йшли довго — стабільність, впевненість і внутрішній спокій. Якщо ви працювали над власним проєктом, вклали душу у справу або турбувалися про близьких, то приблизно між 18 і 23 жовтня побачите, що все це не дарма.

Карти Таро показують: може з'явитися додатковий дохід, можливість розвивати свою справу або несподіваний подарунок долі. Вам варто зосередитися на вдячності — вона підсилить потік добробуту.

Знак Зодіаку Риби. Колаж: Новини.LIVE

Також ділимося іншими передбаченнями магічних карт Таро

Яким знакам Зодіаку неймовірно пощастить у справах, коханні чи фінансах на цьому тижні з 6 по 12 жовтня.

Які знаки Зодіаку у жовтні втілять мрії у реальність.

Хто зі знаків Зодіаку отримає фінансовий успіх у другий місяць осені.

Яким знакам Зодіаку жовтень принесе доленосне кохання.

Яким знакам Зодіаку другий осінній місяць обіцяє великі перемоги.