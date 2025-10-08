Який знак Зодіаку отримає підтримку вищих сил у жовтні — Таро прогноз

Ворожіння на картах Таро. Фото: Pinterest

Магічні карти Таро пророкують: вже у жовтні Всесвіт обіцяє неймовірну підтримку одному знаку Зодіаку. Щасливчик отримає підказки, захист і натхнення через символи та зустрічі, які не можна буде сплутати з випадковістю. Цей місяць може стати поворотним моментом, коли сумніви розвіються, а двері, які здавалися зачиненими, нарешті відчиняться.

Хто ж з представників зодіакального кола отримає підтримку вищих сил у жовтні, Новини.LIVE ділиться передбаченням карт Таро.

Знак Зодіаку, якому сприятиме Всесвіт

Жовтень стане справжнім ковтком свіжого повітря після довгого періоду невизначеності для тих, хто народився під знаком Рака. Карта місяця: "Зірка" — символ натхнення, духовного піднесення та невидимої руки, яка веде вас у правильному напрямку. Всесвіт дасть вам знаки через сни, випадкові слова людей або несподівані збіги, які здадуться надто точними, щоб бути випадковістю.

Знак Зодіаку Рак. Колаж: Новини.LIVE

Карти Таро показують, якщо раніше ви сумнівалися у своїх силах, то тепер отримаєте підтвердження, що рухаєтесь у правильному напрямку. Особливо сприятливим буде період із 10 по 20 жовтня — у цей час можливі доленосні знайомства, професійні прориви або рішення старих проблем, які раптом самі собою зрушать з місця.

Вищі сили підтримують вас у всьому, що пов'язано зі створенням, зціленням та творчістю. Якщо ви мріяли про новий проект, зміну роботи або навіть переїзд — це найкращий момент зробити перший крок. Карти Таро радять не ігнорувати інтуїцію: вона стане вашим головним навігатором і провідником до нових можливостей.

