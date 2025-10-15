Яким знакам Зодіаку чекати на кармічно розплату в жовтні 2025 — Таро прогноз

Ворожіння на картах Таро. Фото: Pinterest

У жовтні Всесвіт перевірятиме, хто справді засвоїв свої уроки, а хто й далі тікає від відповідальності. Карти Таро чітко показують: настав час повернення енергій, і кожен отримає те, що колись віддав. Для одних знаків Зодіаку це буде шанс відпустити минуле й оновити життя, а для інших — зустріч із власними помилками. За передбаченням магічної колоди, період вимагає чесності перед собою, готовності пробачити і прийняти наслідки.

Новини.LIVE ділиться розкладом карт Таро, кого до кінця жовтня 2025 чекає важливий кармічний урок, який відкриє шлях до свободи.

Скорпіон — карта Таро "Суд"

Для Скорпіонів жовтень стане кульмінацією тривалого життєвого циклу. Карта "Суд" символізує кармічне пробудження. Все, що ви робили останні кілька місяців — повернеться сторицею. Якщо ви діяли з чистим серцем, то на вас чекає винагорода: примирення з близькими, повернення втраченої можливості, несподіване полегшення. Але якщо у минулому ви ухилялися від правди, ця енергія знайде шлях до вашого життя через конфлікт чи фінансову втрату.

Не бійтеся визнати помилки. Прийняття — це перший крок до переродження.

Телець — карта Таро "Диявол"

Карта "Диявол" вказує на спокуси, які знову повертаються у ваше життя. Йдеться не лише про гроші чи кохання, а й про залежність від минулого, страх змін, прагнення контролювати все довкола. У жовтні ви можете відчути, що історія повторюється: ті ж люди, ті ж ситуації, ті ж помилки. Це і є ваш кармічний тест — чи зможете ви вийти з кола, у якому крутитеся вже давно. Усвідомлення власних тіней — це сила. І саме вона допоможе вирватися з пастки.

Близнюки — карта Таро "Вежа"

Жовтень може початися спокійно, але карти Таро попереджають: грім серед ясного неба неминучий. Карта "Вежа" говорить про раптові зміни, які можуть зруйнувати стару реальність. Це може бути звільнення, розрив стосунків або глибоке усвідомлення того, що ви жили не своєю правдою. Але не поспішайте лякатися — Таро показують, що руйнується лише те, що не витримало випробування часом. Не боріться з подіями, а використайте їх як можливість.

Риби — карта Таро "Помірність"

Для Риб другий місяць осені стане часом відновлення внутрішньої гармонії. Карта "Помірність" говорить про потребу у рівновазі — між обов'язками і мріями, між емоціями і розумом. Кармічна розплата для вас не у вигляді втрат, а у вигляді усвідомлення: ви занадто часто віддавали себе іншим, забуваючи про власні потреби. У жовтні Всесвіт змусить вас зупинитись, щоб ви нарешті почули себе. Не розпорошуйте енергію. Дозвольте собі бути вибірковими — не кожен вартий вашої турботи.

