Фінансовий Таро прогноз на тиждень 13-19 жовтня 2025 — яким знакам Зодіаку пощастить

Карти Таро пророкують — на новому тижні із 13 по 19 жовтня фінансова фортуна розкриє свої обійми для трьох знаків Зодіаку. Для когось це будуть прибуткові угоди, для когось — несподівані подарунки, а хтось нарешті отримає винагороду за свої старання.

Кому з представників зодіакального кола чекати на грошову удачу на цьому тижні, Новини.LIVE ділиться передбаченням карт Таро.

Телець — карта Таро "Дев'ятка Пентаклів"

Цього тижня фінансова енергія буквально працює на вас. Карта "Дев'ятка Пентаклів" символізує заслужений добробут, матеріальну стабільність і впевненість у власних силах. Якщо ви давно вкладалися у проєкт, бізнес чи нову справу — саме зараз можна побачити перші плоди. Можлива премія, прибутковий контракт або навіть вигідна покупка, яка зекономить вам гроші в майбутньому. Довіртеся своєму досвіду. Ваші навички зараз — головний капітал, який приносить дохід.

Діва — карта Таро "Туз Пентаклів"

"Туз Пентаклів" — це карта початку нового фінансового циклу. У період із 13 по 19 жовтня на Дів чекає шанс, який може змінити матеріальне становище. Може йтися про пропозицію роботи, відкриття нової справи чи несподіване фінансове благословення. Головне — не відмахуватися від можливостей, які здаються "занадто гарними, щоб бути правдою". Цього разу вони справжні. Карти Таро показують потенціал стабільного прибутку, але тільки якщо ви зробите перший крок і не боятиметесь ризикувати. Також цей час сприятливий для підписання документів, старту проєктів і переговорів — усе принесе вигоду.

Козеріг — карта Таро "Шістка Жезлів"

Новий тиждень стане справжнім тріумфом для Козорогів. "Шістка Жезлів" — символ перемоги, публічного визнання та грошової винагороди. Якщо ви працювали над складним завданням або брали участь у конкуренції, результат буде блискучим. Успіх може прийти через людей — підтримку начальства, нових партнерів чи вдячних клієнтів. Карти Таро вказують: усе, у що ви вкладали сили останнім часом, нарешті починає приносити дивіденди.

