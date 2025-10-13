Финансовый Таро прогноз на неделю 13-19 октября 2025 — каким знакам Зодиака повезет

Гадание на картах Таро. Фото: Pinterest

Карты Таро предсказывают — на новой неделе с 13 по 19 октября финансовая фортуна раскроет свои объятия для трех знаков Зодиака. Для кого-то это будут прибыльные сделки, для кого-то — неожиданные подарки, а кто-то наконец получит вознаграждение за свои старания.

Кому из представителей зодиакального круга ждать денежной удачи на этой неделе, Новини.LIVE делится предсказанием карт Таро.

Реклама

Читайте также:

Телец — карта Таро "Девятка Пентаклей"

На этой неделе финансовая энергия буквально работает на вас. Карта "Девятка Пентаклей" символизирует заслуженное благосостояние, материальную стабильность и уверенность в собственных силах. Если вы давно вкладывались в проект, бизнес или новое дело - именно сейчас можно увидеть первые плоды. Возможна премия, прибыльный контракт или даже выгодная покупка, которая сэкономит вам деньги в будущем. Доверьтесь своему опыту. Ваши навыки сейчас — главный капитал, который приносит доход.

Дева — карта Таро "Туз Пентаклей"

"Туз Пентаклей" — это карта начала нового финансового цикла. В период с 13 по 19 октября Дев ждет шанс, который может изменить материальное положение. Речь может идти о предложении работы, открытии нового дела или неожиданном финансовом благословении. Главное — не отмахиваться от возможностей, которые кажутся "слишком хорошими, чтобы быть правдой". На этот раз они настоящие. Карты Таро показывают потенциал стабильной прибыли, но только если вы сделаете первый шаг и не будете бояться рисковать. Также это время благоприятно для подписания документов, старта проектов и переговоров — все принесет выгоду.

Козерог — карта Таро "Шестерка Жезлов"

Новая неделя станет настоящим триумфом для Козерогов. "Шестерка Жезлов" — символ победы, публичного признания и денежного вознаграждения. Если вы работали над сложной задачей или участвовали в конкуренции, результат будет блестящим. Успех может прийти через людей - поддержку начальства, новых партнеров или благодарных клиентов. Карты Таро указывают: все, во что вы вкладывали силы в последнее время, наконец начинает приносить дивиденды.

Также делимся другими пророчествами карт Таро

Какие знаки Зодиака в октябре будут чувствовать поддержку Вселенной.

Кому октябрь сулит большие победы.

Кто из знаков Зодиака встретит любовь во второй месяц осени.

Какие знаки Зодиака осуществят мечты в октябре.