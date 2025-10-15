Які знаки Зодіаку почнуть життя з чистого аркушу в листопаді 2025 — Таро прогноз

Ворожіння на картах Таро. Фото: Pinterest

Листопад готує сильний енергетичний перелом, коли старі історії завершуються, а нові двері нарешті відчиняються. Карти Таро цього разу говорять не про дрібні зміни, а про справжнє переродження. Відповідно до передбачення, для когось це — нові стосунки, для когось — переїзд чи несподіваний шанс почати кар'єру з нуля.

Новини.LIVE ділиться прогнозом карт Таро, які знаки Зодіаку отримають у листопаді шанс написати свою історію заново.

Реклама

Читайте також:

Знаки Зодіаку, які почнуть нове життя

Овен — карта Таро "Суд"

Листопад стане для вас місяцем очищення та оновлення. Карта "Суд" у Таро — це момент істини, коли минуле більше не має влади над вами. Ви можете отримати шанс повернути те, що втратили, або виправити помилку, яка довго не давала спокою. Для когось це буде пробачення у важливих стосунках, для когось — перезапуск у кар'єрі. Не варто боятися рішучих дій: старе життя закінчилося, а нове вже стукає у двері.

Діва — карта Таро "Дурень"

Вітер змін увірветься у ваше життя. Карта "Дурень" символізує абсолютно новий етап — коли ви вирішуєте ризикнути, довіряючи лише власному серцю. Для когось із Дів листопад стане місяцем сміливого кроку: можливо, ви зміните роботу, місце проживання або відкриєте власну справу. Дозвольте собі бути відкритими до несподіванок. Вірте, що Всесвіт веде вас у правильному напрямку — навіть якщо зараз шлях здається туманним. Саме в цій невизначеності прихований ваш шанс знайти справжню свободу і новий сенс.

Скорпіон — карта Таро "Смерть"

Не лякайтеся назви — у Таро ця карта символізує не кінець, а відродження. Для Скорпіонів листопад стане глибокою трансформацією: ви звільнитеся від усього, що більше не служить вашому зростанню. Це може бути кінець токсичних стосунків, звичок або навіть старого способу мислення. Карти Таро показують, що після темряви на вас чекає світанок — і він буде надзвичайним.

Водолій — карта Таро "Зірка"

Ваш листопад буде сповнений надії, натхнення та віри у себе. Карта "Зірка" — це символ відновлення після бурі, коли знову хочеться мріяти. Якщо ви пережили непростий період, Таро обіцяє: він позаду. На горизонті — можливість реалізувати те, про що ви давно думали, але не наважувалися. Не втрачайте віри у свої сили. Все, що здавалося недосяжним, у листопаді стане ближчим, ніж ви уявляли.

Також пропонуємо дізнатися інші пророцтва карт Таро

Кого зі знаків Зодіаку зустріне фінансова фортуна на цьому тижні з 13 до 19 жовтня.

Хто вже у жовтні відчує велику підтримку Всесвіту.

Кому зі знаків Зодіаку жовтень принесе перемоги.

Хто здійснить мрії у другий місяць осені.

Які знаки Зодіаку зустрінуть кохання у жовтні.