Какие знаки Зодиака начнут жизнь с чистого листа в ноябре 2025 — Таро прогноз

Ноябрь готовит сильный энергетический перелом, когда старые истории завершаются, а новые двери наконец открываются. Карты Таро на этот раз говорят не о мелких изменениях, а о настоящем перерождении. Согласно предсказанию, для кого-то это — новые отношения, для кого-то — переезд или неожиданный шанс начать карьеру с нуля.

Новини.LIVE делится прогнозом карт Таро, какие знаки Зодиака получат в ноябре шанс написать свою историю заново.

Знаки Зодиака, которые начнут новую жизнь

Овен — карта Таро "Суд"

Ноябрь станет для вас месяцем очищения и обновления. Карта "Суд" в Таро — это момент истины, когда прошлое больше не имеет власти над вами. Вы можете получить шанс вернуть то, что потеряли, или исправить ошибку, которая долго не давала покоя. Для кого-то это будет прощение в важных отношениях, для кого-то — перезапуск в карьере. Не стоит бояться решительных действий: старая жизнь закончилась, а новая уже стучится в дверь.

Дева — карта Таро "Дурак"

Ветер перемен ворвется в вашу жизнь. Карта "Дурак" символизирует совершенно новый этап — когда вы решаете рискнуть, доверяя только собственному сердцу. Для кого-то из Дев ноябрь станет месяцем смелого шага: возможно, вы смените работу, место жительства или откроете собственное дело. Позвольте себе быть открытыми к неожиданностям. Верьте, что Вселенная ведет вас в правильном направлении — даже если сейчас путь кажется туманным. Именно в этой неопределенности скрыт ваш шанс обрести настоящую свободу и новый смысл.

Скорпион — карта Таро "Смерть"

Не пугайтесь названия — у Таро эта карта символизирует не конец, а возрождение. Для Скорпионов ноябрь станет глубокой трансформацией: вы освободитесь от всего, что больше не служит вашему росту. Это может быть конец токсичных отношений, привычек или даже старого образа мышления. Карты Таро показывают, что после темноты вас ждет рассвет — и он будет необыкновенным.

Водолей — карта Таро "Звезда"

Ваш ноябрь будет полон надежды, вдохновения и веры в себя. Карта "Звезда" — это символ восстановления после бури, когда снова хочется мечтать. Если вы пережили непростой период, Таро обещает: он позади. На горизонте — возможность реализовать то, о чем вы давно думали, но не решались. Не теряйте веры в свои силы. Все, что казалось недостижимым, в ноябре станет ближе, чем вы представляли.

