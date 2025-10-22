Відео
Кінець стражданням — кому Таро пророкують удачу в листопаді

Кінець стражданням — кому Таро пророкують удачу в листопаді

Дата публікації: 22 жовтня 2025 11:01
Оновлено: 09:45
Яким знакам Зодіаку чекати на удачу у листопаді 2025 — Таро прогноз
Ворожіння на картах Таро. Фото: Pinterest

До нас невпинно наближається останній місяць осені. За пророцтвом карт Таро, саме листопад буде здатен залікувати рани та принести нову хвилю удачі, але лише для п'ятьох знаків Зодіаку, обраних долею. Саме їх життя може різко та безповоротно змінитися на краще.

Новини.LIVE розповідає, яким знакам Зодіаку карти Таро віщують кінець страждань та нещасть.

Прогноз Таро на листопад 2025 для п'ятьох щасливчиків

Лев — карта Таро "Сила"

Для Львів листопад стане місяцем внутрішньої стабільності та відновлення енергії. Карти Таро показують, що ваші зусилля нарешті дадуть результат: нові можливості з'являться у кар'єрі, а фінансова ситуація почне стабілізуватися. Варто прислухатися до інтуїції та не боятися брати відповідальність за важливі рішення.

Терези — карта Таро "Зірка"

На представників цього знаку чекає несподіваний шанс для здійснення давніх мрій. "Зірка" пророкує, що листопад відкриє двері до нових знайомств, професійних пропозицій і навіть романтичних пригод. Важливо не відкладати на потім те, що ви давно хотіли зробити. Зосередьтеся на позитивних аспектах і дійте сміливо — це ваш шанс нарешті відчути удачу.

Скорпіон — карта Таро "Смерть"

Хоча карта може злякати, для Скорпіонів вона символізує новий початок. Старі проблеми та перешкоди поступаються місцем новим можливостям. Таро підказують, що листопад буде часом очищення: фінансові труднощі та емоційний тиск зменшаться, а ви отримаєте енергію для реалізації важливих планів. Не бійтеся змін — вони принесуть довгоочікувану свободу.

Стрілець — карта Таро "Колесо Фортуни"

Стрільців чекає несподіваний поворот у житті. Карти Таро пророкують, що листопад стане місяцем успіху у всіх сферах: робота, фінанси, особисте життя. Важливо помічати знаки і не упустити можливості, які з'являються несподівано. Довіряйте процесу і не блокуйте потік удачі сумнівами.

Риби — карта Таро "Сонце"

Рибам останній місяць осені принесе світлі моменти і довгоочікуване полегшення. "Сонце" показує, що це час радості, стабільності та нових перспектив. Особливо вдалими будуть фінансові справи та особисті стосунки. Таро радять активно використовувати свої таланти і не боятися проявляти себе. Ваша енергія приваблює позитивні зміни і нові можливості.

Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
