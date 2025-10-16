Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Гороскоп Таро пророкує зліт — ці знаки Зодіаку отримають те, про що мріяли

Таро пророкує зліт — ці знаки Зодіаку отримають те, про що мріяли

Ua ru
Дата публікації: 16 жовтня 2025 18:03
Оновлено: 18:42
Які знаки Зодіаку отримають усе, про що мріяли до кінця жовтня 2025 — Таро прогноз
Ворожіння на картах Таро. Фото: Pinterest

До кінця жовтня карти Таро пророкують неймовірні життєві повороти для трьох знаків Зодіаку. На щасливчиків чекає магічний період, коли бажання перетворюються на події, а мрії — на реальність. Це час, коли сама доля підштовхуватиме у потрібний бік.

Новини.LIVE ділиться передбаченням карт Таро, кому з представників зодіакального кола доля допоможе здійснити заповітну мрію.

Реклама
Читайте також:
Овен — Карта Таро "Колісниця"

"Колісниця" символізує перемогу над обставинами та впевненість у власних силах. Ви можете отримати те, до чого йшли місяцями — підвищення, визнання або довгоочікувану перемогу в особистому житті. Доля на вашому боці, але лише за умови, що ви не зупинитесь. Таро радять діяти швидко, приймати рішення без сумнівів і не озиратися на минуле. Успіх любить тих, хто бере контроль у свої руки.

Терези — Карта Таро "Зірка"

Терезам випала карта надії, натхнення та здійснення бажань. "Зірка" — це світло після темряви, символ нового початку та благословення Всесвіту. До кінця жовтня ви можете отримати довгоочікувану звістку, яка змінить усе. Це може бути відповідь, на яку ви чекали, або зустріч, що переверне ваше уявлення про майбутнє. Довіртеся процесу, навіть якщо шлях виглядає непевним — саме зараз доля формує для вас подарунок, про який ви давно мріяли.

Риби — Карта Таро "Десятка Кубків"

Рибам Таро обіцяють справжнє емоційне щастя. "Десятка Кубків" — одна з найсвітліших карт у колоді, яка говорить про гармонію, любов і здійснення заповітних бажань. До кінця жовтня на вас чекає подія, яка подарує відчуття спокою й радості. Це може бути завершення важливого етапу, пропозиція, новина з дому або внутрішнє прозріння, що ви нарешті на своєму місці. Насолоджуйтеся моментом.

Також пропонуємо дізнатися інші пророцтва карт Таро для знаків Зодіаку

Кому усміхнеться фінансова фортуна до 19 жовтня. 

Хто відчує велику підтримку Всесвіту в жовтні.

Хто зустріне кохання у другий місяць осені.

гороскоп знаки Зодіаку передбачення мрії карти Таро
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації