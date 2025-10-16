Які знаки Зодіаку отримають усе, про що мріяли до кінця жовтня 2025 — Таро прогноз

Ворожіння на картах Таро. Фото: Pinterest

До кінця жовтня карти Таро пророкують неймовірні життєві повороти для трьох знаків Зодіаку. На щасливчиків чекає магічний період, коли бажання перетворюються на події, а мрії — на реальність. Це час, коли сама доля підштовхуватиме у потрібний бік.

Новини.LIVE ділиться передбаченням карт Таро, кому з представників зодіакального кола доля допоможе здійснити заповітну мрію.

Овен — Карта Таро "Колісниця"

"Колісниця" символізує перемогу над обставинами та впевненість у власних силах. Ви можете отримати те, до чого йшли місяцями — підвищення, визнання або довгоочікувану перемогу в особистому житті. Доля на вашому боці, але лише за умови, що ви не зупинитесь. Таро радять діяти швидко, приймати рішення без сумнівів і не озиратися на минуле. Успіх любить тих, хто бере контроль у свої руки.

Терези — Карта Таро "Зірка"

Терезам випала карта надії, натхнення та здійснення бажань. "Зірка" — це світло після темряви, символ нового початку та благословення Всесвіту. До кінця жовтня ви можете отримати довгоочікувану звістку, яка змінить усе. Це може бути відповідь, на яку ви чекали, або зустріч, що переверне ваше уявлення про майбутнє. Довіртеся процесу, навіть якщо шлях виглядає непевним — саме зараз доля формує для вас подарунок, про який ви давно мріяли.

Риби — Карта Таро "Десятка Кубків"

Рибам Таро обіцяють справжнє емоційне щастя. "Десятка Кубків" — одна з найсвітліших карт у колоді, яка говорить про гармонію, любов і здійснення заповітних бажань. До кінця жовтня на вас чекає подія, яка подарує відчуття спокою й радості. Це може бути завершення важливого етапу, пропозиція, новина з дому або внутрішнє прозріння, що ви нарешті на своєму місці. Насолоджуйтеся моментом.

