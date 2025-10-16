Какие знаки Зодиака получат все, о чем мечтали до конца октября 2025 — Таро прогноз

Гадание на картах Таро. Фото: Pinterest

До конца октября карты Таро предсказывают невероятные жизненные повороты для трех знаков Зодиака. Счастливчиков ждет магический период, когда желания превращаются в события, а мечты — в реальность. Это время, когда сама судьба будет подталкивать в нужную сторону.

Новини.LIVE делится предсказанием карт Таро, кому из представителей зодиакального круга судьба поможет осуществить заветную мечту.

Овен — Карта Таро "Колесница"

"Колесница" символизирует победу над обстоятельствами и уверенность в собственных силах. Вы можете получить то, к чему шли месяцами — повышение, признание или долгожданную победу в личной жизни. Судьба на вашей стороне, но только при условии, что вы не остановитесь. Таро советуют действовать быстро, принимать решения без сомнений и не оглядываться на прошлое. Успех любит тех, кто берет контроль в свои руки.

Весы — Карта Таро "Звезда"

Весам выпала карта надежды, вдохновения и исполнения желаний. "Звезда" — это свет после тьмы, символ нового начала и благословения Вселенной. До конца октября вы можете получить долгожданную весть, которая изменит все. Это может быть ответ, которого вы ждали, или встреча, которая перевернет ваше представление о будущем. Доверьтесь процессу, даже если путь выглядит неопределенным — именно сейчас судьба формирует для вас подарок, о котором вы давно мечтали.

Рыбы — Карта Таро "Десятка Кубков"

Рыбам Таро обещают настоящее эмоциональное счастье. "Десятка Кубков" — одна из самых светлых карт в колоде, которая говорит о гармонии, любви и осуществлении заветных желаний. К концу октября вас ждет событие, которое подарит ощущение спокойствия и радости. Это может быть завершение важного этапа, предложение, новость из дома или внутреннее прозрение, что вы наконец-то на своем месте. Наслаждайтесь моментом.

