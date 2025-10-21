Яким знакам Зодіаку 21 жовтня 2025 відкриє білу смугу — Таро прогноз

Ворожіння на картах Таро. Фото: Pinterest

Вівторок, 21 жовтня, стане для багатьох знаків Зодіаку справжнім моментом перезавантаження, завдяки новому Місяцю у Терезах. За пророцтвом карт Таро, чотири щасливчики отримають особливу підтримку Всесвіту, відчуваючи, як біла смуга починає вести їх до позитивних змін. Це час, коли інтуїція, сміливі рішення та невеликі знаки долі зможуть привести до несподіваних здобутків.

Новини.LIVE ділиться передбаченням карт Таро, хто опиниться на шляху щастя та удачі з 21 жовтня.

Знаки Зодіаку, які виходять на білу смугу

Близнюки

Карта Таро "Колесо Фортуни"

21 жовтня події можуть розгортатися дуже швидко — від неочікуваних пропозицій до важливих зустрічей, які здатні змінити ваш шлях у роботі чи особистому житті. Старі страхи та сумніви відступають, а інтуїція підказує, куди рухатися далі. Карти Таро нагадують: навіть невеликий шанс сьогодні може стати великим проривом.

Рак

Карта Таро "Дев'ятка Кубків"

Вам випала карта, яка символізує внутрішню радість та здійснення бажань. Цього дня ви відчуєте тепло й задоволення, про яке давно мріяли. Родина та друзі принесуть приємні новини, а душа наповниться впевненістю у власних силах. Таро обіцяють, що тривога розтане, залишивши місце маленьким чудесам — сімейним зустрічам, прогулянкам або тихим миттєвостям щастя.

Діва

Карта Таро "Шістка Жезлів"

Вам випала карта тріумфу та заслуженого визнання. Результати ваших старань будуть помічені і оцінені. 21 жовтня ви відчуєте, як перешкоди зникають, а ваші проєкти та ідеї приносять перемогу. Вам варто приймати похвалу, ділитися успіхами та не приховувати гордості — це ваш день світла, перемог і гармонії.

Козеріг

Карта Таро "Зірка"

Вам випала "Зірка" — символ натхнення та нових обріїв. Після випробувань ви знайдете ясний напрямок і можливості, про які раніше навіть не думали. Карти Таро пророкують нові ідеї, людей та шанси, що допоможуть піднятися на новий рівень. Це чудовий час загадувати бажання, починати творчі проекти або планувати великі зміни, адже Всесвіт готовий підтримати кожен ваш крок.

