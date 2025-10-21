Каким знакам Зодиака 21 октября 2025 откроет белую полосу — Таро прогноз

Гадание на картах Таро. Фото: Pinterest

Вторник, 21 октября, станет для многих знаков Зодиака настоящим моментом перезагрузки, благодаря новой Луне в Весах. По пророчеству карт Таро, четыре счастливчика получат особую поддержку Вселенной, чувствуя, как белая полоса начинает вести их к позитивным изменениям. Это время, когда интуиция, смелые решения и небольшие знаки судьбы смогут привести к неожиданным достижениям.

Новини.LIVE делится предсказанием карт Таро, кто окажется на пути счастья и удачи с 21 октября.

Знаки Зодиака, которые выходят на белую полосу

Близнецы

Карта Таро "Колесо Фортуны"

21 октября события могут разворачиваться очень быстро — от неожиданных предложений до важных встреч, которые способны изменить ваш путь в работе или личной жизни. Старые страхи и сомнения отступают, а интуиция подсказывает, куда двигаться дальше. Карты Таро напоминают: даже небольшой шанс сегодня может стать большим прорывом.

Рак

Карта Таро "Девятка Кубков"

Вам выпала карта, которая символизирует внутреннюю радость и исполнение желаний. В этот день вы почувствуете тепло и удовольствие, о котором давно мечтали. Семья и друзья принесут приятные новости, а душа наполнится уверенностью в собственных силах. Таро обещают, что тревога растает, оставив место маленьким чудесам — семейным встречам, прогулкам или тихим мгновениям счастья.

Дева

Карта Таро "Шестерка Жезлов"

Вам выпала карта триумфа и заслуженного признания. Результаты ваших стараний будут замечены и оценены. 21 октября вы почувствуете, как препятствия исчезают, а ваши проекты и идеи приносят победу. Вам стоит принимать похвалу, делиться успехами и не скрывать гордости — это ваш день света, побед и гармонии.

Козерог

Карта Таро "Звезда"

Вам выпала "Звезда" — символ вдохновения и новых горизонтов. После испытаний вы обретете ясное направление и возможности, о которых раньше даже не думали. Карты Таро предсказывают новые идеи, людей и шансы, которые помогут подняться на новый уровень. Это отличное время загадывать желания, начинать творческие проекты или планировать большие перемены, ведь Вселенная готова поддержать каждый ваш шаг.

