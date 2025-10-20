Финансовый гороскоп Таро на неделю 20-26 октября — каким знакам Зодиака повезет

Гадание на картах Таро. Фото: Pinterest

Новая неделя с 20 по 26 октября будет богата на астрологические события, несущие мощные энергетические потоки. Карты Таро уже определили трех счастливчиков, которым этот период несет финансовую удачу, стабильность и приятные бонусы от Вселенной. По пророчеству, для некоторых это будет шанс решить денежные вопросы, для других — закрыть долги или наконец почувствовать уверенность в завтрашнем дне.

Кому на этой неделе улыбнется финансовая фортуна — Новини.LIVE рассказывает со ссылкой на YourTango.

Реклама

Читайте также:

Дева (23 августа — 22 сентября)

Карта Таро "Восьмерка Жезлов"

Эта неделя обещает быстрые изменения и неожиданные финансовые события. Возможности буквально будут появляться перед вами без особых усилий. Но главное — успеть принять правильное решение. "Восьмерка Жезлов" символизирует быстрые коммуникации, поэтому следите за сообщениями, письмами и звонками — среди них может быть предложение, которое принесет прибыль.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Туз Пентаклей" (перевернутая)

Козерогам на этой неделе Вселенная напоминает: чтобы пришли новые деньги, нужно дать место для перемен. Не бойтесь временных задержек или неопределенности — это лишь подготовка к новому этапу. Ваше трудолюбие и стратегическое мышление принесут результат, если вы позволите себе немного гибкости. "Туз Пентаклей" говорит о зарождении новых возможностей, которые потребуют терпения.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Десятка Пентаклей"

Неделя несет энергию достатка, благодарности и стабильности. "Десятка Пентаклей" символизирует долговременное материальное благосостояние, наследство или успешное завершение финансового дела. Вы сможете не только укрепить собственный бюджет, но и помочь близким. Вселенная открывает для вас возможность построить прочный фундамент будущего — инвестируйте время и усилия мудро, и прибыль не заставит себя ждать.

Также делимся другими пророчествами карт Таро

Каким знакам Зодиака октябрь принесет исполнение желаний.

Кого ждет важный кармический урок до конца октября.

Какой знак Зодиака получит поддержку высших сил в октябре.

Кому второй месяц осени сулит настоящую любовь.

Кто из знаков Зодиака начнет новую жизнь в ноябре.