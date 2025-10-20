Видео
К этим знакам Зодиака идут большие деньги — пророчество Таро

К этим знакам Зодиака идут большие деньги — пророчество Таро

Ua ru
Дата публикации 20 октября 2025 12:01
обновлено: 08:38
Финансовый гороскоп Таро на неделю 20-26 октября — каким знакам Зодиака повезет
Гадание на картах Таро. Фото: Pinterest

Новая неделя с 20 по 26 октября будет богата на астрологические события, несущие мощные энергетические потоки. Карты Таро уже определили трех счастливчиков, которым этот период несет финансовую удачу, стабильность и приятные бонусы от Вселенной. По пророчеству, для некоторых это будет шанс решить денежные вопросы, для других — закрыть долги или наконец почувствовать уверенность в завтрашнем дне.

Кому на этой неделе улыбнется финансовая фортуна — Новини.LIVE рассказывает со ссылкой на YourTango.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Карта Таро "Восьмерка Жезлов"

Эта неделя обещает быстрые изменения и неожиданные финансовые события. Возможности буквально будут появляться перед вами без особых усилий. Но главное — успеть принять правильное решение. "Восьмерка Жезлов" символизирует быстрые коммуникации, поэтому следите за сообщениями, письмами и звонками — среди них может быть предложение, которое принесет прибыль.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Туз Пентаклей" (перевернутая)

Козерогам на этой неделе Вселенная напоминает: чтобы пришли новые деньги, нужно дать место для перемен. Не бойтесь временных задержек или неопределенности — это лишь подготовка к новому этапу. Ваше трудолюбие и стратегическое мышление принесут результат, если вы позволите себе немного гибкости. "Туз Пентаклей" говорит о зарождении новых возможностей, которые потребуют терпения.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Десятка Пентаклей"

Неделя несет энергию достатка, благодарности и стабильности. "Десятка Пентаклей" символизирует долговременное материальное благосостояние, наследство или успешное завершение финансового дела. Вы сможете не только укрепить собственный бюджет, но и помочь близким. Вселенная открывает для вас возможность построить прочный фундамент будущего — инвестируйте время и усилия мудро, и прибыль не заставит себя ждать.

гороскоп деньги финансы знаки Зодиака предсказания карты Таро
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
