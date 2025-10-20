Фінансовий гороскоп Таро на тиждень 20-26 жовтня — яким знакам Зодіаку пощастить

Ворожіння на картах Таро. Фото: Pinterest

Новий тиждень з 20 по 26 жовтня буде багатий на астрологічні події, що несуть потужні енергетичні потоки. Карти Таро вже визначили трьох щасливчиків, яким цей період несе фінансову удачу, стабільність і приємні бонуси від Всесвіту. За пророцтвом, для декого це буде шанс вирішити грошові питання, для інших — закрити борги чи нарешті відчути впевненість у завтрашньому дні.

Кому цього тижня посміхнеться фінансова фортуна — Новини.LIVE розповідає з посиланням на YourTango.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

Карта Таро "Вісімка Жезлів"

Цей тиждень обіцяє швидкі зміни та несподівані фінансові події. Можливості буквально з'являтимуться перед вами без особливих зусиль. Але головне — встигнути прийняти правильне рішення. "Вісімка Жезлів" символізує швидкі комунікації, тому стежте за повідомленнями, листами й дзвінками — серед них може бути пропозиція, що принесе прибуток.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Туз Пентаклів" (перевернута)

Козерогам цього тижня Всесвіт нагадує: щоб прийшли нові гроші, потрібно дати місце для змін. Не бійтеся тимчасових затримок або невизначеності — це лише підготовка до нового етапу. Ваша працьовитість і стратегічне мислення принесуть результат, якщо ви дозволите собі трохи гнучкості. "Туз Пентаклів" говорить про зародження нових можливостей, які потребують терпіння.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Десятка Пентаклів"

Тиждень несе енергію достатку, вдячності та стабільності. "Десятка Пентаклів" символізує довготривалий матеріальний добробут, спадок або успішне завершення фінансової справи. Ви зможете не лише зміцнити власний бюджет, а й допомогти близьким. Всесвіт відкриває для вас можливість побудувати міцний фундамент майбутнього — інвестуйте час і зусилля мудро, і прибуток не забариться.

