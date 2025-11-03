Каким знакам Зодиака выпадет шанс исправить ошибки в ноябре 2025 — Таро прогноз

Гадание на картах Таро. Фото: Pinterest

Расклад карт Таро на ноябрь 2025 года открывает период переосмысления, прощения и возможностей исправить прошлые ошибки для трех знаков Зодиака. По пророчеству, это будет уникальное время, когда прошлое напомнит о себе, чтобы наконец-то поставили точку и сделали важный шаг вперед.

Новини.LIVE рассказывает, кому именно из знаков Зодиака карты Таро обещают шанс начать все сначала и что нужно сделать, чтобы не упустить этот дар судьбы.

Телец — карта Таро "Суд"

Для Тельцов ноябрь станет месяцем внутреннего пробуждения. Карта Таро "Суд" символизирует возрождение, второй шанс и важные решения, которые меняют жизнь. Вы можете вернуться к прошлому делу, которое когда-то оставили, или снова встретить человека, с которым судьба ранее не дала возможности все выяснить. Вселенная дает вам шанс расставить все на свои места: извиниться, завершить, отпустить или восстановить связь. Не бойтесь действовать первыми — даже один искренний шаг принесет глубокое облегчение.

Дева — карта Таро "Восьмерка Кубков"

Девы почувствуют, что настал момент отпустить старые обиды, которые мешают жить. Карта "Восьмерка Кубков" в раскладе Таро говорит о расставании, которое ведет к новой жизни. Вы можете наконец понять, что не все нуждается в контроле или оправдании. Ноябрь 2025 года поможет вам осознать собственную ценность и не держаться за то, что давно потеряло смысл. Это период, когда энергия перемен подталкивает вас к свободе — как внешней, так и внутренней.

Скорпион — карта Таро "Влюбленные"

Для Скорпионов ноябрь станет месяцем выбора сердцем. Карта "Влюбленные" в Таро символизирует глубокие отношения, честность и испытание любовью. Вы получите шанс сказать важные слова, простить или быть прощенными. Также эта карта может указывать на ситуацию, когда нужно сделать морально сложный, но правильный выбор — и именно он откроет дверь к новому этапу жизни.

