Четыре знака Зодиака осуществят мечты в ноябре 2025 по Таро

Дата публикации 29 октября 2025 23:23
обновлено: 23:14
Какие знаки Зодиака осуществят заветные мечты в ноябре 2025 — Таро прогноз
Гороскоп для четырех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Ноябрь 2025 года не будет обычным — месяц несет мощную волну энергии, которая подтолкнет некоторые знаки Зодиака к воплощению заветных мечтаний. Карты Таро показывают, для этих счастливчиков чудеса станут частью обыденности.

Новини.LIVE рассказывает, каким знакам Зодиака ноябрь 2025 года подарит исполнение желаний и какая карта выпала им из колоды Таро.

Телец — карта Таро "Звезда"

Для Тельцов карта "Звезда" — настоящее благословение. Это символ вдохновения, веры и возрождения после темных времен. Ноябрь принесет вам свет, которого вы ждали. Если вы долго работали над определенной целью — именно сейчас наступит время результатов. В сфере карьеры возможно повышение или проект, который откроет перед вами новые горизонты. В любви — восстановление гармонии, искреннее примирение или встреча человека, который подарит ощущение покоя. Главное — не сомневайтесь в собственных силах.

Лев — карта Таро "Солнце"

Ноябрь станет для Львов месяцем настоящего триумфа. Карта "Солнце" в раскладе Таро — это знак счастья, признания и тепла. Вы почувствуете, что все вокруг складывается в вашу пользу. На работе возможны приятные сюрпризы, финансовые достижения или долгожданное одобрение. Личная жизнь расцветет — кто-то сделает предложение, а кто-то решится на важный шаг в отношениях. Примите этот период с благодарностью. Счастье не нужно добывать — оно само тянется к тем, кто готов его впустить.

Скорпион — карта Таро "Мир"

Для Скорпионов ноябрь 2025 года станет моментом завершения важного цикла. Карта "Мир" говорит об успехе, признании и достижении того, чего вы стремились годами. Если вы мечтали о переезде, открытии собственного дела или окончании сложного этапа — это ваше время. Вы наконец поймете, что все было не зря. Не бойтесь отпустить прошлое. Когда вы закроете старые двери, новые возможности появятся сами.

Рыбы — карта Таро "Девятка Кубков"

Рыбы получили одну из самых счастливых карт - "Девятку Кубков", известную как "карта желаний". Это знак того, что ваше заветное желание наконец-то осуществится. Возможно, это касается любви, карьеры или даже финансовой стабильности — в любом случае Вселенная готовит приятный сюрприз. Вы сможете наслаждаться плодами своего труда и почувствовать настоящее удовольствие от жизни. Не упускайте момент — сейчас время действовать, принимать подарки судьбы и не сбавлять планку.

Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
