Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Праздники Неделя удачи — три знака Зодиака получат дар от судьбы по Таро

Неделя удачи — три знака Зодиака получат дар от судьбы по Таро

Ua ru
Дата публикации 28 октября 2025 15:43
обновлено: 15:37
Каким знакам Зодиака откроется успех на этой неделе — Таро прогноз
Гадание на картах Таро. Фото: Pinterest

На этой неделе Вселенная готовит приятные сюрпризы для трех знаков Зодиака. Расклад карт Таро говорит: эти счастливчики окажутся в самом центре позитивных перемен. Период будет благоприятен для новых начинаний, разговоров, сделок и даже неожиданных встреч, способных перевернуть жизнь.

Новини.LIVE делится прогнозом карт Таро, кому Вселенная готовит настоящую неделю удачи.

Реклама
Читайте также:
Лев — Карта Таро "Солнце"

Для Льва этот период станет ярким прорывом — как в карьере, так и в личной жизни. Карта "Солнце" символизирует победу, уверенность и искреннюю радость. Все сомнения развеются, а любое дело, за которое вы возьметесь, обернется в вашу пользу. Это время, когда нужно смело выходить на первый план — брать слово, заявлять о себе, презентовать идеи. Таро советуют не скрывать свои эмоции: мир видит вас в лучшем свете, и именно открытость принесет новые возможности.

Весы — Карта Таро "Колесо Фортуны"

Эта неделя для Весов станет настоящим поворотом в судьбе. Карта "Колесо Фортуны" — знак того, что удача уже рядом. То, что раньше казалось стоящим на месте, начнет двигаться, и события будут разворачиваться молниеносно. Таро подсказывают: вы можете получить неожиданное предложение — новую работу, выгодный контракт или приглашение, которое изменит ваши планы. Если давно мечтали о финансовом прорыве — сейчас самое время действовать.

Рыбы — Карта Таро "Звезда"

Рыбы получают чрезвычайно сильную карту — "Звезду", символ веры, вдохновения и духовного подъема. Эта неделя подарит вам ощущение гармонии и внутреннего спокойствия. Может показаться, что мечты начинают приобретать реальные очертания, а подсказки Вселенной становятся более очевидными. Карты Таро напоминают: именно сейчас нужно верить в свой путь. Не сомневайтесь в том, что судьба ведет вас в правильном направлении. Это неделя восстановления сил, творческого подъема и тихой, но мощной удачи, которая изменит все к лучшему.

Также предлагаем узнать другие пророчества карт Таро

Каким знакам Зодиака до конца октября будут помогать высшие силы.

Кто пройдет важный кармический урок до конца октября.

Каким будет ноябрь и какие неожиданности он готовит для каждого знака Зодиака.

Кто забудет о проблемах в ноябре.

Какие знаки Зодиака в последний месяц осени изменят жизнь.

гороскоп знаки Зодиака удача предсказания карты Таро
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации