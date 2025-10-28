Каким знакам Зодиака откроется успех на этой неделе — Таро прогноз

Гадание на картах Таро. Фото: Pinterest

На этой неделе Вселенная готовит приятные сюрпризы для трех знаков Зодиака. Расклад карт Таро говорит: эти счастливчики окажутся в самом центре позитивных перемен. Период будет благоприятен для новых начинаний, разговоров, сделок и даже неожиданных встреч, способных перевернуть жизнь.

Новини.LIVE делится прогнозом карт Таро, кому Вселенная готовит настоящую неделю удачи.

Лев — Карта Таро "Солнце"

Для Льва этот период станет ярким прорывом — как в карьере, так и в личной жизни. Карта "Солнце" символизирует победу, уверенность и искреннюю радость. Все сомнения развеются, а любое дело, за которое вы возьметесь, обернется в вашу пользу. Это время, когда нужно смело выходить на первый план — брать слово, заявлять о себе, презентовать идеи. Таро советуют не скрывать свои эмоции: мир видит вас в лучшем свете, и именно открытость принесет новые возможности.

Весы — Карта Таро "Колесо Фортуны"

Эта неделя для Весов станет настоящим поворотом в судьбе. Карта "Колесо Фортуны" — знак того, что удача уже рядом. То, что раньше казалось стоящим на месте, начнет двигаться, и события будут разворачиваться молниеносно. Таро подсказывают: вы можете получить неожиданное предложение — новую работу, выгодный контракт или приглашение, которое изменит ваши планы. Если давно мечтали о финансовом прорыве — сейчас самое время действовать.

Рыбы — Карта Таро "Звезда"

Рыбы получают чрезвычайно сильную карту — "Звезду", символ веры, вдохновения и духовного подъема. Эта неделя подарит вам ощущение гармонии и внутреннего спокойствия. Может показаться, что мечты начинают приобретать реальные очертания, а подсказки Вселенной становятся более очевидными. Карты Таро напоминают: именно сейчас нужно верить в свой путь. Не сомневайтесь в том, что судьба ведет вас в правильном направлении. Это неделя восстановления сил, творческого подъема и тихой, но мощной удачи, которая изменит все к лучшему.

