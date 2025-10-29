Які знаки Зодіаку здійснять заповітні мрії у листопаді 2025 — Таро прогноз

Гороскоп для чотирьох знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Листопад 2025 року не буде звичайним — місяць несе потужну хвилю енергії, яка підштовхне деякі знаки Зодіаку до втілення заповітних мрій. Карти Таро показують, для цих щасливчиків чудеса стануть частиною буденності.

Новини.LIVE розповідає, яким знакам Зодіаку листопад 2025 року подарує здійснення мрій і яка карта випала їм з колоди Таро.

Телець — Карта Таро "Зірка"

Для Тельців карта "Зірка" — справжнє благословення. Це символ натхнення, віри та відродження після темних часів. Листопад принесе вам світло, на яке ви чекали. Якщо ви довго працювали над певною метою — саме зараз настане час результатів. У сфері кар'єри можливе підвищення або проєкт, який відкриє перед вами нові горизонти. У коханні — відновлення гармонії, щире примирення або зустріч людини, яка подарує відчуття спокою. Головне — не сумнівайтеся у власних силах.

Лев — Карта Таро "Сонце"

Листопад стане для Левів місяцем справжнього тріумфу. Карта "Сонце" у розкладі Таро — це знак щастя, визнання та тепла. Ви відчуєте, що все навколо складається у вашу користь. На роботі можливі приємні сюрпризи, фінансові здобутки або довгоочікуване схвалення. Особисте життя розквітне — хтось зробить пропозицію, а хтось зважиться на важливий крок у стосунках. Прийміть цей період з вдячністю. Щастя не потрібно здобувати — воно саме тягнеться до тих, хто готовий його впустити.

Скорпіон — Карта Таро "Світ"

Для Скорпіонів листопад 2025 року стане моментом завершення важливого циклу. Карта "Світ" говорить про успіх, визнання і досягнення того, чого ви прагнули роками. Якщо ви мріяли про переїзд, відкриття власної справи чи закінчення складного етапу — це ваш час. Ви нарешті зрозумієте, що все було не даремно. Не бійтеся відпустити минуле. Коли ви закриєте старі двері, нові можливості з'являться самі.

Риби — Карта Таро "Дев'ятка Кубків"

Риби отримали одну з найщасливіших карт — "Дев'ятку Кубків", відому як "карта бажань". Це знак того, що ваше заповітне бажання нарешті здійсниться. Можливо, це стосується любові, кар'єри або навіть фінансової стабільності — у будь-якому разі Всесвіт готує приємний сюрприз. Ви зможете насолоджуватись плодами своєї праці і відчути справжнє задоволення від життя. Не втрачайте момент — зараз час діяти, приймати подарунки долі та не зменшувати планку.

