Яким знакам Зодіаку випаде шанс виправити помилки в листопаді 2025 — Таро прогноз

Розклад карт Таро на листопад 2025 року відкриває період переосмислення, пробачення і можливостей виправити минулі помилки для трьох знаків Зодіаку. За пророцтвом, це буде унікальний час, коли минуле нагадає про себе, щоб нарешті поставили крапку та зробили важливий крок уперед.

Новини.LIVE розповідає, кому саме зі знаків Зодіаку карти Таро обіцяють шанс почати все спочатку і що потрібно зробити, аби не втратити цей дар долі.

Телець — карта Таро "Суд"

Для Тельців листопад стане місяцем внутрішнього пробудження. Карта Таро "Суд" символізує відродження, другий шанс і важливі рішення, які змінюють життя. Ви можете повернутись до минулої справи, яку колись залишили, або знову зустріти людину, з якою доля раніше не дала можливості все з'ясувати. Всесвіт дає вам шанс розставити все на свої місця: вибачитися, завершити, відпустити або відновити зв 'язок. Не бійтеся діяти першими — навіть один щирий крок принесе глибоке полегшення.

Діва — карта Таро "Вісімка Кубків"

Діви відчують, що настав момент відпустити старі образи, які заважають жити. Карта "Вісімка Кубків" у розкладі Таро говорить про розставання, яке веде до нового життя. Ви можете нарешті зрозуміти, що не все потребує контролю чи виправдання. Листопад 2025 року допоможе вам усвідомити власну цінність і не триматися за те, що давно втратило сенс. Це період, коли енергія змін підштовхує вас до свободи — як зовнішньої, так і внутрішньої.

Скорпіон — карта Таро "Закохані"

Для Скорпіонів листопад стане місяцем вибору серцем. Карта "Закохані" у Таро символізує глибокі стосунки, чесність і випробування коханням. Ви отримаєте шанс сказати важливі слова, пробачити або бути пробаченими. Також ця карта може вказувати на ситуацію, коли потрібно зробити морально складний, але правильний вибір — і саме він відкриє двері до нового етапу життя.

