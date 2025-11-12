Каким знакам Зодиака надо быть осторожными с деньгами до конца недели по Таро

Гадание на картах Таро. Фото: Pinterest

Таро не просто показывают будущее — они чувствуют энергию момента, когда жизнь балансирует между стабильностью и риском. С 12 по 16 ноября три знака Зодиака получат предупреждение: время приостановить расходы, финансовые операции и быть особенно внимательными к деньгам. Именно этим представителям зодиакального круга сейчас не стоит делать спонтанные покупки, давать в долг или вкладывать в сомнительные дела. Это неделя, когда даже мелкая трата может превратиться в проблему.

Новини.LIVE рассказывает, кто именно, по предсказанию карт Таро, попал в зону финансовой нестабильности.

Знаки Зодиака, которым следует быть осторожными с деньгами до 16 ноября

Телец — карта Таро "Пятерка Пентаклей"

Для Тельцов эта неделя станет испытанием на финансовую выдержку. "Пятерка Пентаклей" указывает на временную нехватку денег или неудачное вложение, которое может принести убытки. Если вы планировали крупные покупки или траты на развлечения — лучше подождите. Сейчас Таро советуют не поддаваться эмоциям, а продумать каждый шаг. Избегайте займов, даже если кажется, что это мелочь. В конце недели возможны неожиданные расходы на быт или здоровье.

Лев — карта Таро "Семерка Кубков"

Львам карты Таро советуют не гнаться за иллюзиями. "Семерка Кубков" символизирует соблазн — вы можете поверить в блестящую возможность заработка или заманчивое предложение, которое на самом деле окажется пустым. Этот период идеален для анализа, но не для действий. Финансовая сфера сейчас похожа на зеркальный лабиринт: то, что кажется выигрышем, может быть ловушкой. Избегайте азарта, рискованных покупок и крупных инвестиций. Таро подсказывают: держитесь проверенных путей, а важные решения оставьте на следующую неделю — тогда интуиция будет точнее.

Козерог — карта Таро "Десятка Жезлов"

Для Козерогов эта неделя пройдет под знаком перегрузки. "Десятка Жезлов" говорит, что вы взяли на себя слишком много — возможно, финансовые обязательства или помощь другим, что истощает ваш бюджет. Таро предупреждают: не стоит тянуть чужие проблемы на свои плечи. Если вы будете пытаться контролировать все, рискуете потерять и силы, и деньги. Вместо этого сосредоточьтесь на главном — оплате обязательных счетов и стабильности. В конце недели возможно облегчение, если вы научитесь делегировать и сказать "нет" тем, кто пользуется вашей щедростью.

