Цим знакам Зодіаку не можна витрачатися до кінця тижня за Таро

Цим знакам Зодіаку не можна витрачатися до кінця тижня за Таро

Ua ru
Дата публікації: 12 листопада 2025 11:03
Оновлено: 10:06
Яким знакам Зодіаку треба бути обережними з грошима до кінця тижня за Таро
Ворожіння на картах Таро. Фото: Pinterest

Таро не просто показують майбутнє — вони відчувають енергію моменту, коли життя балансує між стабільністю та ризиком. З 12 по 16 листопада три знаки Зодіаку отримають попередження: час призупинити витрати, фінансові операції та бути особливо уважними до грошей. Саме цим представникам зодіакального кола зараз не варто робити спонтанні покупки, давати в борг чи вкладати у сумнівні справи. Це тиждень, коли навіть дрібна витрата може перетворитися на проблему.

Новини.LIVE розповідає, хто саме, за віщуванням карт Таро, потрапив у зону фінансової нестабільності.

Читайте також:

Знаки Зодіаку, яким слід бути обережними з грошима до 16 листопада 

Телець — карта Таро "П'ятірка Пентаклів"

Для Тельців цей тиждень стане випробуванням на фінансову витримку. "П'ятірка Пентаклів" вказує на тимчасову нестачу грошей або невдале вкладення, яке може принести збитки. Якщо ви планували великі покупки чи витрати на розваги — краще зачекайте. Зараз Таро радять не піддаватися емоціям, а продумати кожен крок. Уникайте позик, навіть якщо здається, що це дрібниця. Наприкінці тижня можливі несподівані витрати на побут або здоров'я.

Лев — карта Таро "Сімка Кубків"

Левам карти Таро радять не гнатися за ілюзіями. "Сімка Кубків" символізує спокусу — ви можете повірити у блискучу можливість заробітку чи привабливу пропозицію, яка насправді виявиться пустою. Цей період ідеальний для аналізу, але не для дій. Фінансова сфера зараз схожа на дзеркальний лабіринт: те, що здається виграшем, може бути пасткою. Уникайте азарту, ризикованих покупок і великих інвестицій. Таро підказують: тримайтеся перевірених шляхів, а важливі рішення залиште на наступний тиждень — тоді інтуїція буде точнішою.

Козеріг — карта Таро "Десятка Жезлів"

Для Козерогів цей тиждень пройде під знаком перевантаження. "Десятка Жезлів" говорить, що ви взяли на себе занадто багато — можливо, фінансові зобов'язання або допомогу іншим, що виснажує ваш бюджет. Таро попереджають: не варто тягнути чужі проблеми на свої плечі. Якщо ви будете намагатися контролювати все, ризикуєте втратити і сили, і гроші. Замість цього зосередьтеся на головному — оплаті обов 'язкових рахунків і стабільності. Наприкінці тижня можливе полегшення, якщо ви навчитеся делегувати і сказати "ні" тим, хто користується вашою щедрістю.

Також ділимося іншими віщуваннями карт Таро

Хто зі знаків Зодіаку нарешті схопить удачу за хвіст та отримає великі прибутки до 16 листопада.

Кому вдасться виправити помилки у листопаді.

Які знаки Зодіаку розпочнуть нове життя в останній місяць осені.

гороскоп гроші Астрологія знаки Зодіаку карти Таро
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
