Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Свята У життя цих знаків Зодіаку от-от увірвуться чудові новини за Таро

У життя цих знаків Зодіаку от-от увірвуться чудові новини за Таро

Ua ru
Дата публікації: 11 листопада 2025 11:03
Оновлено: 10:42
Які знаки Зодіаку отримають хороші новини до кінця цього тижня — Таро прогноз
Ворожіння на картах Таро. Фото: Pinterest

Магічні карти Таро вже зробили пророцтво на цей тиждень — до 16 листопада на п'ять знаків Зодіаку чекають несподівані життєві повороти, випадкові зустрічі, неочікувані дзвінки та звістки, які комусь можуть подарувати натхнення, комусь фінансову винагороду, а комусь — довгоочікувану можливість.

Новини.LIVE розповідає, які саме знаки Зодіаку отримають чудові новини до кінця тижня за пророцтвом Таро.

Реклама
Читайте також:
Овен — Карта Таро "Сонце"

Період з 10 по 16 листопада для вас стане справжнім проривом. Карта "Сонце" показує, що найтемніші хмари розсіюються, а на горизонті з'являється яскраве світло успіху. Ви отримаєте добрі новини, які стосуються роботи або справи, у яку вкладали багато сил. Тиждень ідеальний, щоб святкувати перемоги, навіть маленькі.

Близнюки — Карта Таро "Колесо Фортуни"

Доля готує для вас несподіваний поворот, який змінить ваше бачення подій. Якщо ви чекали на результат важливої справи або відповідь від певної людини — вона прийде раніше, ніж очікуєте. Таро вказують на раптове везіння: можливий виграш, нова можливість або повернення людини, з якою ви втратили зв'язок.

Діва — Карта Таро "Закохані"

Цей тиждень обіцяє емоційне оновлення. Карта "Закохані" пророкує добрі новини у сфері почуттів: можливо, хтось зізнається вам у симпатії або відновляться стосунки, які ви вже вважали завершеними. Якщо ви у парі — очікуйте важливу розмову, після якої стане легше на душі. Також ця карта часто символізує вибір — і саме зараз ви зробите його серцем, не розумом.

Скорпіон — Карта Таро "Світ"

Таро показують завершення важливого етапу та початок нового циклу. Для вас це може означати отримання довгоочікуваних результатів, вихід на новий рівень у кар'єрі або визнання вашої роботи. До кінця тижня ви можете отримати чудову новину, яка відкриє перед вами двері в нові можливості — можливо, навіть у нове місто чи країну. Цей період ідеальний для підбиття підсумків і планування майбутнього.

Риби — Карта Таро "Зірка"

Над вами світить провідна зірка, а це означає — надії починають справджуватися. Таро передбачають, що цього тижня ви отримаєте довгоочікувану новину, пов'язану з особистими планами або фінансовим питанням. Це може бути схвалення проєкту, запрошення до нової співпраці або гарна новина від людини, яку ви давно чекали.

Також пропонуємо дізнатися інші пророцтва карт Таро

Кому зі знаків Зодіаку особливо пощастить з грошима з 10 по 16 листопада. 

Хто отримає шанс виправити помилки до кінця листопада.

Які знаки Зодіаку досягнуть фінансового успіху в останній місяць осені.

Кому слід уважно ставитися до здоров'я у листопаді.

гороскоп Астрологія знаки Зодіаку новини карти Таро
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації