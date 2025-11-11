Які знаки Зодіаку отримають хороші новини до кінця цього тижня — Таро прогноз

Ворожіння на картах Таро. Фото: Pinterest

Магічні карти Таро вже зробили пророцтво на цей тиждень — до 16 листопада на п'ять знаків Зодіаку чекають несподівані життєві повороти, випадкові зустрічі, неочікувані дзвінки та звістки, які комусь можуть подарувати натхнення, комусь фінансову винагороду, а комусь — довгоочікувану можливість.

Новини.LIVE розповідає, які саме знаки Зодіаку отримають чудові новини до кінця тижня за пророцтвом Таро.

Овен — Карта Таро "Сонце"

Період з 10 по 16 листопада для вас стане справжнім проривом. Карта "Сонце" показує, що найтемніші хмари розсіюються, а на горизонті з'являється яскраве світло успіху. Ви отримаєте добрі новини, які стосуються роботи або справи, у яку вкладали багато сил. Тиждень ідеальний, щоб святкувати перемоги, навіть маленькі.

Близнюки — Карта Таро "Колесо Фортуни"

Доля готує для вас несподіваний поворот, який змінить ваше бачення подій. Якщо ви чекали на результат важливої справи або відповідь від певної людини — вона прийде раніше, ніж очікуєте. Таро вказують на раптове везіння: можливий виграш, нова можливість або повернення людини, з якою ви втратили зв'язок.

Діва — Карта Таро "Закохані"

Цей тиждень обіцяє емоційне оновлення. Карта "Закохані" пророкує добрі новини у сфері почуттів: можливо, хтось зізнається вам у симпатії або відновляться стосунки, які ви вже вважали завершеними. Якщо ви у парі — очікуйте важливу розмову, після якої стане легше на душі. Також ця карта часто символізує вибір — і саме зараз ви зробите його серцем, не розумом.

Скорпіон — Карта Таро "Світ"

Таро показують завершення важливого етапу та початок нового циклу. Для вас це може означати отримання довгоочікуваних результатів, вихід на новий рівень у кар'єрі або визнання вашої роботи. До кінця тижня ви можете отримати чудову новину, яка відкриє перед вами двері в нові можливості — можливо, навіть у нове місто чи країну. Цей період ідеальний для підбиття підсумків і планування майбутнього.

Риби — Карта Таро "Зірка"

Над вами світить провідна зірка, а це означає — надії починають справджуватися. Таро передбачають, що цього тижня ви отримаєте довгоочікувану новину, пов'язану з особистими планами або фінансовим питанням. Це може бути схвалення проєкту, запрошення до нової співпраці або гарна новина від людини, яку ви давно чекали.

