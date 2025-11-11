Какие знаки Зодиака получат хорошие новости до конца этой недели — Таро прогноз

Гадание на картах Таро. Фото: Pinterest

Магические карты Таро уже сделали пророчество на эту неделю — до 16 ноября пять знаков Зодиака ждут неожиданные жизненные повороты, случайные встречи, неожиданные звонки и известия, которые кому-то могут подарить вдохновение, кому-то финансовое вознаграждение, а кому-то — долгожданную возможность.

Новини.LIVE рассказывает, какие именно знаки Зодиака получат отличные новости до конца недели по пророчеству Таро.

Овен — Карта Таро "Солнце"

Период с 10 по 16 ноября для вас станет настоящим прорывом. Карта "Солнце" показывает, что самые темные облака рассеиваются, а на горизонте появляется яркий свет успеха. Вы получите хорошие новости, касающиеся работы или дела, в которое вкладывали много сил. Неделя идеальна, чтобы праздновать победы, даже маленькие.

Близнецы — Карта Таро "Колесо Фортуны"

Судьба готовит для вас неожиданный поворот, который изменит ваше видение событий. Если вы ждали результат важного дела или ответ от определенного человека — он придет раньше, чем ожидаете. Таро указывают на внезапное везение: возможен выигрыш, новая возможность или возвращение человека, с которым вы потеряли связь.

Дева — Карта Таро "Влюбленные"

Эта неделя обещает эмоциональное обновление. Карта "Влюбленные" предсказывает хорошие новости в сфере чувств: возможно, кто-то признается вам в симпатии или возобновятся отношения, которые вы уже считали завершенными. Если вы в паре — ожидайте важный разговор, после которого станет легче на душе. Также эта карта часто символизирует выбор — и именно сейчас вы сделаете его сердцем, не умом.

Скорпион — Карта Таро "Мир"

Таро показывают завершение важного этапа и начало нового цикла. Для вас это может означать получение долгожданных результатов, выход на новый уровень в карьере или признание вашей работы. К концу недели вы можете получить отличную новость, которая откроет перед вами двери в новые возможности — возможно, даже в новый город или страну. Этот период идеален для подведения итогов и планирования будущего.

Рыбы — Карта Таро "Звезда"

Над вами светит путеводная звезда, а это значит — надежды начинают сбываться. Таро предсказывают, что на этой неделе вы получите долгожданную новость, связанную с личными планами или финансовым вопросом. Это может быть одобрение проекта, приглашение к новому сотрудничеству или хорошая новость от человека, которого вы давно ждали.

