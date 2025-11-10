Які знаки Зодіаку отримають великі прибутки 10-16 листопада 2025 — Таро прогноз

Ворожіння на картах Таро. Фото: Pinterest

За пророцтвом карт Таро, на цьому тижні з 10 по 16 листопада рідкісне вікно можливостей відкривається для трьох знаків Зодіаку. На цих щасливчиків чекає фінансове оновлення, несподівані можливості та щедрі подарунки долі.

Новини.LIVE з посиланням на YourTango розповідає, кому з представників зодіакального кола усміхнеться фінансова удача та як її утримати.

Знаки Зодіаку, які схоплять фінансову удачу за хвіст

Лев — карта Таро "Відлюдник"

Ваш успіх на цьому тижні починається з тиші. Карта "Відлюдник" підказує, що іноді шлях до прибутку лежить не через гучні дії, а через мудрість і самоаналіз. Ви можете отримати цінну ідею або пропозицію, яка стане трампліном до нового етапу кар'єри чи фінансів. Спокійні, продумані кроки принесуть щедрі плоди. Шукайте можливості монетизувати власні навички — мікропроєкти, консультації або короткі онлайн-курси.

Стрілець — карта Таро "Сімка пентаклів" (перевернута)

У цей період вам не варто поспішати засмучуватись, якщо гроші чи проєкти рухаються повільно. Це не застій, а етап перевірки — Всесвіт хоче побачити, чи справді ви готові до великого. Після короткої паузи потік грошей знову активізується. І ви зможете направити його в потрібне річище. Переосмисліть свої фінансові цілі: можливо, щось потрібно відпустити, щоб звільнити місце для нового. Перегляд і перерозподіл ресурсів дозволять вивільнити капітал для вигідніших рішень.

Водолії — карта Таро "Чотири пентаклів" (перевернута)

Тиждень з 10 по 16 листопада перевірить вашу фінансову гнучкість, але водночас відкриє двері до нових можливостей. Це чудовий час, щоб уважно подивитися, куди ви вкладаєте свою енергію і чи приносять ці зусилля справжню користь. Гроші люблять розумні рішення, і саме зараз удача підтримає тих, хто діє з обережністю. Зберігайте баланс між ризиком і безпекою — і ви побачите, як ситуації почнуть складатися на вашу користь. Невеликі, але впевнені кроки цього тижня можуть стати початком великого фінансового зростання.

