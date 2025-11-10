Відео
Головна Свята Ці знаки Зодіаку зірвуть куш до 16 листопада 2025 року за Таро

Ці знаки Зодіаку зірвуть куш до 16 листопада 2025 року за Таро

Ua ru
Дата публікації: 10 листопада 2025 11:03
Оновлено: 11:01
Які знаки Зодіаку отримають великі прибутки 10-16 листопада 2025 — Таро прогноз
Ворожіння на картах Таро. Фото: Pinterest

За пророцтвом карт Таро, на цьому тижні з 10 по 16 листопада рідкісне вікно можливостей відкривається для трьох знаків Зодіаку. На цих щасливчиків чекає фінансове оновлення, несподівані можливості та щедрі подарунки долі.

Новини.LIVE з посиланням на YourTango розповідає, кому з представників зодіакального кола усміхнеться фінансова удача та як її утримати.

Знаки Зодіаку, які схоплять фінансову удачу за хвіст

Лев — карта Таро "Відлюдник"

Ваш успіх на цьому тижні починається з тиші. Карта "Відлюдник" підказує, що іноді шлях до прибутку лежить не через гучні дії, а через мудрість і самоаналіз. Ви можете отримати цінну ідею або пропозицію, яка стане трампліном до нового етапу кар'єри чи фінансів. Спокійні, продумані кроки принесуть щедрі плоди. Шукайте можливості монетизувати власні навички — мікропроєкти, консультації або короткі онлайн-курси.

Стрілець — карта Таро "Сімка пентаклів" (перевернута)

У цей період вам не варто поспішати засмучуватись, якщо гроші чи проєкти рухаються повільно. Це не застій, а етап перевірки — Всесвіт хоче побачити, чи справді ви готові до великого. Після короткої паузи потік грошей знову активізується. І ви зможете направити його в потрібне річище. Переосмисліть свої фінансові цілі: можливо, щось потрібно відпустити, щоб звільнити місце для нового. Перегляд і перерозподіл ресурсів дозволять вивільнити капітал для вигідніших рішень. 

Водолії — карта Таро "Чотири пентаклів" (перевернута)

Тиждень з 10 по 16 листопада перевірить вашу фінансову гнучкість, але водночас відкриє двері до нових можливостей. Це чудовий час, щоб уважно подивитися, куди ви вкладаєте свою енергію і чи приносять ці зусилля справжню користь. Гроші люблять розумні рішення, і саме зараз удача підтримає тих, хто діє з обережністю. Зберігайте баланс між ризиком і безпекою — і ви побачите, як ситуації почнуть складатися на вашу користь. Невеликі, але впевнені кроки цього тижня можуть стати початком великого фінансового зростання.

гороскоп гроші Астрологія фінанси знаки Зодіаку карти Таро
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
