Рунічний гороскоп на листопад 2025 — що віщують руни кожному знаку Зодіаку

Рунічний гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Фото: Pinterest

Рунічний гороскоп на листопад 2025 обіцяє всім знакам Зодіаку час глибоких змін і внутрішнього пробудження. В останній місяць осені Всесвіт ніби випробовуватиме кожного — для одних це перевірка на готовність відпустити минуле, для інших — пошук гармонії або сили змінити життя. Руни підкажуть, як діяти, щоб не збитись зі шляху та знайти бажане.

Новини.LIVE розповідає, що саме вам віщують руни в останній місяць осені.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Руна Райдо

Цей місяць стане часом руху, подорожей і внутрішніх зрушень. Руни радять не боятися змінювати курс, навіть якщо шлях здається незвичним. Усе, що здавалося застиглим, почне рухатись у новому напрямку. Головне — не сумнівайтеся у своїй меті.

Руна Райдо. Фото: shutterstock.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Руна Йера

Вас чекає період заслуженої винагороди. Усе, що ви робили останні місяці, почне приносити результати. Руни нагадують: не варто квапити події — кожен урожай дозріває у свій час. Вчіться насолоджуватися тим, що вже маєте.

Руна Йера. Фото: shutterstock.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Руна Ансуз

Комунікація — ваш головний інструмент успіху в листопаді. Вдалий час для нових знайомств, навчання, виступів або переговорів. Ваше слово має силу — тож використовуйте його мудро.

Руна Ансуз. Фото: shutterstock.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Руна Беркана

Настає час емоційного оновлення. Це місяць, коли варто зцілити душу, відновити стосунки або створити щось нове, наповнене любов'ю. Руни віщують гармонію в домі, тепло сімейного кола й натхнення для творчості.

Руна Беркана. Фото: shutterstock.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Руна Кеназ

Листопад принесе ясність і розуміння. Ви побачите істинний сенс у ситуаціях, які раніше здавалися заплутаними. Руни підказують: це час прозрінь, коли варто слухати серце, а не сумніви.

Руна Кеназ. Фото: shutterstock.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Руна Інгуз

Останній місяць осені — час завершень і початків. Старі справи нарешті дійдуть логічного завершення, звільняючи місце для нового етапу. Руни вказують: не тримайтеся за минуле, бо воно вже виконало свою роль. Настав час реалізувати задумане й дозволити своїм планам прорости.

Руна Інгуз. Фото: shutterstock.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Руна Гебо

У центрі уваги — партнерство, любов і взаємна підтримка. Листопад навчить вас балансувати між "брати" і "давати". Руни віщують гармонійні союзи, вдалі угоди та відновлення довіри. Приймайте допомогу й не бійтеся відкрити серце — Всесвіт працює через людей.

Руна Гебо. Фото: shutterstock.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Руна Турисаз

Ви стоїте на порозі потужного оновлення. Руни попереджають: через виклики прийде очищення. Можливі конфлікти чи різкі зміни, але вони лише відкриють вам шлях до внутрішньої сили. Не чиніть опір — прийміть виклик і дійте з мудрістю, не зі страху.

Руна Турисаз. Фото: shutterstock.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Руна Соулу

Енергія успіху й натхнення на вашому боці. Ви відчуєте прилив сил і віру в себе. Руни віщують удачу у творчих справах, подорожах та проєктах, де потрібно бути лідером. Будьте сміливими — ваше внутрішнє сонце освітить шлях до перемоги.

Руна Соулу. Фото: shutterstock.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Руна Одал

Місяць стабільності та відновлення порядку. Ви знайдете опору у традиціях, родині чи перевірених методах. Руни радять не поспішати — усе найкраще приходить через поступові кроки.

Руна Одал. Фото: shutterstock.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Руна Тейваз

Вас очікує боротьба за власні переконання. Руни кажуть: не здавайтесь, навіть якщо шлях здається складним. Уміння відстояти себе стане вашим ключем до перемоги. Ваша рішучість приверне повагу, а успіх прийде там, де ви проявите силу духу.

Руна Тейваз. Фото: shutterstock.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Руна Лагуз

Інтуїція керує вами цього місяця. Не намагайтеся все контролювати — потік життя веде у правильному напрямку. Руни радять більше слухати серце, звертати увагу на сни й передчуття. Саме через них Всесвіт підкаже, де ваш справжній шлях.

Руна Лагуз. Фото: shutterstock.com

