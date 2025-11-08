Рунический гороскоп на ноябрь 2025 — что предвещают руны каждому знаку Зодиака

Рунический гороскоп для всех знаков Зодиака. Фото: Pinterest

Рунический гороскоп на ноябрь 2025 обещает всем знакам Зодиака время глубоких перемен и внутреннего пробуждения. В последний месяц осени Вселенная будто будет испытывать каждого — для одних это проверка на готовность отпустить прошлое, для других — поиск гармонии или силы изменить жизнь. Руны подскажут, как действовать, чтобы не сбиться с пути и найти желаемое.

Новини.LIVE рассказывает, что именно вам предсказывают руны в последний месяц осени.

Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать рунический гороскоп на ноябрь 2025:

Овен (21 марта — 20 апреля)

Руна Райдо

Этот месяц станет временем движения, путешествий и внутренних сдвигов. Руны советуют не бояться менять курс, даже если путь кажется необычным. Все, что казалось застывшим, начнет двигаться в новом направлении. Главное — не сомневайтесь в своей цели.

Руна Райдо. Фото: shutterstock.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Руна Йера

Вас ждет период заслуженного вознаграждения. Все, что вы делали последние месяцы, начнет приносить результаты. Руны напоминают: не стоит торопить события — каждый урожай созревает в свое время. Учитесь наслаждаться тем, что уже имеете.

Руна Йера. Фото: shutterstock.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Руна Ансуз

Коммуникация — ваш главный инструмент успеха в ноябре. Удачное время для новых знакомств, обучения, выступлений или переговоров. Ваше слово имеет силу — так что используйте его мудро.

Руна Ансуз. Фото: shutterstock.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Руна Беркана

Наступает время эмоционального обновления. Это месяц, когда стоит исцелить душу, восстановить отношения или создать что-то новое, наполненное любовью. Руны предвещают гармонию в доме, тепло семейного круга и вдохновение для творчества.

Руна Беркана. Фото: shutterstock.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Руна Кеназ

Ноябрь принесет ясность и понимание. Вы увидите истинный смысл в ситуациях, которые раньше казались запутанными. Руны подсказывают: это время прозрений, когда стоит слушать сердце, а не сомнения.

Руна Кеназ. Фото: shutterstock.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Руна Ингуз

Последний месяц осени — время завершений и начал. Старые дела наконец-то дойдут до логического завершения, освобождая место для нового этапа. Руны указывают: не держитесь за прошлое, потому что оно уже выполнило свою роль. Пришло время реализовать задуманное и позволить своим планам прорасти.

Руна Ингуз. Фото: shutterstock.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Руна Гебо

В центре внимания — партнерство, любовь и взаимная поддержка. Ноябрь научит вас балансировать между "брать" и "давать". Руны предвещают гармоничные союзы, удачные сделки и восстановление доверия. Принимайте помощь и не бойтесь открыть сердце — Вселенная работает через людей.

Руна Гебо. Фото: shutterstock.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Руна Турисаз

Вы стоите на пороге мощного обновления. Руны предупреждают: через вызовы придет очищение. Возможны конфликты или резкие изменения, но они лишь откроют вам путь к внутренней силе. Не сопротивляйтесь — примите вызов и действуйте с мудростью, не из страха.

Руна Турисаз. Фото: shutterstock.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Руна Соулу

Энергия успеха и вдохновения на вашей стороне. Вы почувствуете прилив сил и веру в себя. Руны предвещают удачу в творческих делах, путешествиях и проектах, где нужно быть лидером. Будьте смелыми — ваше внутреннее солнце осветит путь к победе.

Руна Соулу. Фото: shutterstock.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Руна Одал

Месяц стабильности и восстановления порядка. Вы найдете опору в традициях, семье или проверенных методах. Руны советуют не спешить — все лучшее приходит через постепенные шаги.

Руна Одал. Фото: shutterstock.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Руна Тейваз

Вас ожидает борьба за собственные убеждения. Руны говорят: не сдавайтесь, даже если путь кажется сложным. Умение отстоять себя станет вашим ключом к победе. Ваша решительность привлечет уважение, а успех придет там, где вы проявите силу духа.

Руна Тейваз. Фото: shutterstock.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Руна Лагуз

Интуиция руководит вами в этом месяце. Не пытайтесь все контролировать — поток жизни ведет в правильном направлении. Руны советуют больше слушать сердце, обращать внимание на сны и предчувствия. Именно через них Вселенная подскажет, где ваш истинный путь.

Руна Лагуз. Фото: shutterstock.com

