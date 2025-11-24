Видео
Пять знаков Зодиака сорвут большой куш уже на этой неделе по Таро

Пять знаков Зодиака сорвут большой куш уже на этой неделе по Таро

Дата публикации 24 ноября 2025 12:03
обновлено: 11:39
Какие знаки Зодиака получат большие прибыли 24-30 ноября 2025 — Таро прогноз
Гадание на картах Таро. Фото: Pinterest

Неделя с 24 по 30 ноября обещает быть насыщенной и очень яркой. По предсказаниям карт Таро, пять знаков Зодиака окажутся в эпицентре финансового успеха. Одних ждет долгожданный прорыв в делах, который наконец-то начнет приносить стабильную прибыль, других — смелый поворот, способный полностью изменить отношение к деньгам и собственным возможностям.

Новини.LIVE рассказывает, кому из представителей зодиакального круга карты Таро обещают денежный прорыв с 24 по 30 ноября.

Дева — карта Таро "Девятка Мечей" (перевернутая)

Эта неделя дает вам шанс вырваться из финансового напряжения. Вы не любите долгов, неопределенности и хаоса в бюджете, поэтому новые возможности, которые появятся, подарят спокойствие. Перевернутая "Девятка Мечей" показывает выход из страхов и начало периода стабильности. Во второй половине недели, вы увидите результат практически сразу: прибыль или удачный финансовый шаг. Таро советуют не откладывать важные дела.

Скорпион — карта Таро "Паж Кубков" (перевернутая)

Эмоции в период с 24 по 30 ноября могут быть обострены, и причиной станет именно финансовая тема. Таро предупреждают об импульсивных решениях, но в то же время говорят о шансе увидеть реальную выгоду там, где вы ее раньше не замечали. Финансовая ситуация способна резко измениться в лучшую сторону: выгодное предложение, новый клиент или возврат важного платежа — это то, что может произойти буквально в один день.

Козерог — карта Таро "Королева Мечей"

Эта неделя открывает двери в возможности, которые до этого казались закрытыми. "Королева Мечей" указывает на влиятельного человека, который подскажет вам нестандартный путь к прибыли или сделает выгодное предложение. Это может быть идея, контакт, финансовый совет или новый способ организации дел. Финансовая выгода появится там, где вы не ожидали: в новом проекте, в переговорах или в правильном решении, принятом вовремя.

Водолей — карта Таро "Туз Мечей" (перевернутая)

Ваш разум — ваш главный инструмент. Но на этой неделе возможны сомнения, путаница или ощущение, что вы не видите всех деталей. Таро подсказывают: эта временная неопределенность нужна, чтобы вы нашли совершенно новый подход к заработку или управлению деньгами. Вас ожидают обучение, информация или подсказка, которая поможет создать мощный финансовый скачок в конце месяца. Внимание к мелочам окупится очень быстро.

Рыбы — карта Таро "Четверка Пентаклей" (перевернутая)

В последний месяц ноября Вселенная буквально предлагает вам рискнуть. Перевернутая "Четверка Пентаклей" свидетельствует о выходе из зоны финансовой безопасности, но делает это не для стресса, а для успеха. Если вы откроетесь новой возможности, отпустите страх потери и позволите себе инвестировать время, энергию или деньги — получите больше, чем ожидали. Это благоприятное время для финансовых решений, которые пугают, но обещают рост.

Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
