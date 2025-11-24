Які знаки Зодіаку отримають великі прибутки 24-30 листопада 2025 — Таро прогноз

Ворожіння на картах Таро. Фото: Pinterest

Тиждень з 24 по 30 листопада обіцяє бути насиченим і дуже яскравим. За віщуванням карт Таро, п'ять знаків Зодіаку опиняться в епіцентрі фінансового успіху. Одних чекає довгоочікуваний прорив у справах, який нарешті почне приносити стабільний прибуток, інших — сміливий поворот, здатний повністю змінити ставлення до грошей і власних можливостей.

Новини.LIVE розповідає, кому з представників зодіакального кола карти Таро обіцяють грошовий прорив з 24 по 30 листопада.

Знаки Зодіаку, яким усміхнеться фінансовий успіх в останній тиждень осені

Діва — карта Таро "Дев'ятка Мечів" (перевернута)

Цей тиждень дає вам шанс вирватися з фінансової напруги. Ви не любите боргів, невизначеності та хаосу у бюджеті, тому нові можливості, які з'являться, подарують спокій. Перевернута "Дев'ятка Мечів" показує вихід зі страхів і початок періоду стабільності. У другій половині тижня, ви побачите результат практично одразу: прибуток чи вдалий фінансовий крок. Таро радять не відкладати важливі справи.

Скорпіон — карта Таро "Паж Кубків" (перевернута)

Емоції у період з 24 по 30 листопада можуть бути загострені, і причиною стане саме фінансова тема. Таро попереджають про імпульсивні рішення, але водночас кажуть про шанс побачити реальну вигоду там, де ви її раніше не помічали. Фінансова ситуація здатна різко змінитися у кращий бік: вигідна пропозиція, новий клієнт або повернення важливого платежу — це те, що може статися буквально в один день.

Козеріг — карта Таро "Королева Мечів"

Цей тиждень відкриває двері у можливості, які до цього здавалися закритими. "Королева Мечів" вказує на впливову людину, яка підкаже вам нестандартний шлях до прибутку або зробить вигідну пропозицію. Це може бути ідея, контакт, фінансова порада або новий спосіб організації справ. Фінансова вигода з'явиться там, де ви не очікували: у новому проєкті, в переговорах або у правильному рішенні, прийнятому вчасно.

Водолій — карта Таро "Туз Мечів" (перевернута)

Ваш розум — ваш головний інструмент. Але цього тижня можливі сумніви, плутанина або відчуття, що ви не бачите всіх деталей. Таро підказують: ця тимчасова невизначеність потрібна, щоб ви знайшли абсолютно новий підхід до заробітку або управління грошима. На вас очікують навчання, інформація або підказка, яка допоможе створити потужний фінансовий стрибок у кінці місяця. Увага до дрібниць окупиться дуже швидко.

Риби — карта Таро "Четвірка Пентаклів" (перевернута)

В останній місяць листопада Всесвіт буквально пропонує вам ризикнути. Перевернута "Четвірка Пентаклів" свідчить про вихід із зони фінансової безпеки, але робить це не для стресу, а для успіху.

Якщо ви відкриєтеся новій можливості, відпустите страх втрати та дозволите собі інвестувати час, енергію чи гроші — отримаєте більше, ніж очікували. Це сприятливий час для фінансових рішень, які лякають, але обіцяють зростання.

