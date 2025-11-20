Яким знакам Зодіаку чекати на доленосний грудень 2025 — Таро прогноз

Ворожіння на картах Таро. Фото: istockphoto.com

Карти Таро віщують неймовірні повороти долі, які можуть статися вже в грудні, чотирьом знакам Зодіаку. Саме енергія останнього місяця 2025 року несе обраним шанс завершити давні історії, досягти фінансових успіхів, відмовитись від того, що обтяжує та завести важливі знайомства.

Новини.LIVE розповідає, на які знаки Зодіаку чекає доленосний грудень.

Таро прогноз для чотирьох знаків Зодіаку на грудень 2025

Овен — карта Таро "Суд"

Для вас грудень стане місяцем гучного пробудження. "Суд" завжди говорить про момент істини, коли ви нарешті бачите всю картину повністю. У фінансових питаннях можливе завершення давніх боргових історій або рішення, яке поставить крапку у виснажливому процесі. У стосунках настане час чесно поговорити, визначити, хто і куди рухається. Також місяць сприятиме зміні роботи або відновленню важливого проєкту, який давно чекає на другий шанс.

Лев — карта Таро "Колесо Фортуни"

Останній місяць року принесе різкі повороти подій. Карта "Колесо Фортуни" вказує на удачу, яка підтримає вас у найвідповідальніший момент. У роботі можливий прорив, новий контракт або шанс перейти на інший рівень доходу. Фінансові можливості з'являться раптово, тож важливо не відкладати дії. У стосунках цей період принесе нові знайомства. Якщо ви давно чекаєте на зміни, саме грудень їх принесе.

Скорпіон — карта Таро "Зірка"

Для вас зимовий місяць стане часом внутрішнього зцілення, натхнення і прориву. "Зірка" — це карта, що відкриває світлий шлях після складного періоду. Ви відчуєте, що сили повертаються, а душевний баланс нарешті відновлюється. У роботі місяць принесе підтримку важливої людини. У фінансах можливий приємний бонус або вигідна пропозиція. А у стосунках Таро обіцяють відверті розмови, які зцілюють та зміцнюють зв'язок.

Риби — карта Таро "Маг"

Для вас грудень стане часом втілення задумів і активної реалізації планів. "Маг" — це карта сили, натхнення і творчого прориву. Ви нарешті зможете взяти ситуацію під контроль, заявити про себе голосно і отримати те, що давно хотіли. У роботі відкриються можливості, що вимагатимуть сміливості та швидких рішень. У фінансах карта Таро підтримує будь-які ініціативи, пов'язані з розвитком, підвищенням компетенцій, запуском проєктів. У коханні місяць стане періодом, коли ваш шарм і харизма приваблюватимуть потрібних людей.

