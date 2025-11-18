Які знаки Зодіаку почують неймовірні новини до кінця тижня — Таро прогноз

Ворожіння на картах Таро. Фото: Pinterest

За віщуванням карт Таро, для кількох знаків Зодіаку цей тиждень обіцяє бути несподівано щедрим на новини, що здатні змінити настрій і навіть плани на майбутнє. Це час, коли обставини складатимуться на вашу користь, а Всесвіт підкидає саме ті можливості, які варто вхопити.

Новини.LIVE розповідає, хто зі знаків Зодіаку почує неймовірні новини з 18 по 23 листопада за пророцтвом карт Таро.

Знаки Зодіаку, які отримають чудові новини до кінця тижня

Телець — карта Таро "Сонце"

"Сонце" у розкладі Таро символізує прорив, перемогу та ясність. До кінця тижня ви можете почути підтвердження свого успіху. Це може бути відповідь від роботодавця, повідомлення, яке відкриє нові перспективи у фінансових чи особистих справах. Радьтеся з інтуїцією, приймайте пропозиції, які з'являються несподівано, і не соромтеся брати на себе ініціативу — саме це допоможе максимально використати сприятливу хвилю тижня.

Близнюки — карта Таро "Шістка Жезлів"

Для Близнюків карти Таро говорять про публічне чи особисте визнання. До кінця тижня ви можете почути новини, які підтвердять вашу компетентність або талант. Це може бути перемога в конкурсі, схвалення керівництва, важливий відгук від клієнта чи підписання вигідної угоди. "Шістка Жезлів" — це завжди знак тріумфу, тому події складатимуться на вашу користь. Приймайте успіх як закономірний результат ваших зусиль.

Лев — карта Таро "Колесо Фортуни"

Леви цього тижня отримають новину, яка здатна перевернути звичний порядок речей у житті. Карта "Колесо Фортуни" говорить про несподіваний поворот подій — його не можна спланувати, але можна прийняти як приємний сюрприз від долі. Це може бути пропозиція, яку ви давно чекали, або звістка від людини, чия поява відкриє нові можливості. Також тиждень обіцяє вдалий збіг обставин у фінансах, роботі чи особистих справах. Таро радить не чинити опір змінам, а плисти за потоком подій — саме він приведе до бажаного результату.

Стрілець — карта Таро "Паж Пентаклів"

Стрільцям цього тижня випадає новина, пов'язана з розвитком, навчанням або фінансами. "Паж Пентаклів" — це знак того, що якась реальна можливість стане для вас доступною буквально до кінця тижня. Це може бути новий підробіток, старт перспективної роботи, пропозиція щодо співпраці або навіть відповідь щодо гранту чи навчальної програми. Всесвіт відкриває вам двері, але наголошує: потрібно зробити конкретний крок. Ваше завдання — не проґавити шанс і не відкладати дію.

