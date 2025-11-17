Яким знакам Зодіаку щаститиме з грошима на цьому тижні — Таро прогноз

Ворожіння на картах Таро. Фото: Pinterest

Тиждень з 17 по 23 листопада, за віщуванням карт Таро, несе енергію зростання, рішучості та активного руху вперед. А для чотирьох знаків Зодіаку цей період ще й стане справжнім фінансовим злетом. Це може бути прибуткова пропозиція, несподівана виплата, новий підробіток або шанс укріпити власну фінансову стабільність.

Новини.LIVE розповідає, яким знакам Зодіаку особливо щаститиме з грошима на цьому тижні за віщуванням карт Таро.

Чотири знаки Зодіаку, які здобудуть фінансовий успіх цього тижня

Овен — карта Таро "Туз Пентаклів"

Якщо ви давно думали над тим, щоб розпочати новий проєкт, підробіток або переговори щодо роботи, цей тиждень стане ідеальною відправною точкою. Може надійти пропозиція, яка одразу вплине на ваші доходи, або премія, яку ви не очікували. Таро підказують: не зволікайте, це той час, коли Всесвіт буквально перевіряє, чи готові ви приймати більше.

Рак — карти Таро "Колісниця"

"Колісниця" у фінансовому розкладі означає прорив, який приходить після сміливих дій. Ви нарешті побачите результати своєї роботи, а доходи можуть вирости завдяки рішенню, яке ви колись ухвалили інтуїтивно. Гроші рухаються у ваш бік швидко: можливий підробіток, новий контракт, збільшення продажів або суттєва економія коштів там, де ви цього не чекали.

Діва — карта Таро "Король Пентаклів"

"Король Пентаклів" — це символ стабільності, багатства та впевненого управління грошима. Якщо ви планували зробити велику покупку або інвестицію, час сприятливий. Тиждень принесе пропозицію, яка допоможе підвищити ваш дохід у довгостроковій перспективі. Можливо, з'явиться людина, яка стане вашим фінансовим союзником або ментором. Таро наголошують: саме вам цього тижня вдасться знайти оптимальний баланс між ризиком та стабільністю.

Стрілець — карта Таро "Шістка Жезлів"

"Шістка Жезлів" — карта перемоги, визнання та нагороди за вкладені зусилля. Для вас це означає грошовий прорив: бонуси, винагороди, виграшні домовленості або успішне завершення справи, яка давно приносила клопоти. Може з'явитися можливість масштабувати ваш проєкт або перейти на більш прибуткову позицію. Карти Таро показують, що ваш талант помітять, і це позначиться на доходах.

