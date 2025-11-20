Видео
Для этих знаков Зодиака декабрь 2025 будет судьбоносным по Таро

Ua ru
Дата публикации 20 ноября 2025 11:03
обновлено: 10:56
Каким знакам Зодиака ждать судьбоносного декабря 2025 — Таро прогноз
Гадание на картах Таро. Фото: istockphoto.com

Карты Таро предвещают невероятные повороты судьбы, которые могут произойти уже в декабре, четырем знакам Зодиака. Именно энергия последнего месяца 2025 года несет избранным шанс завершить давние истории, достичь финансовых успехов, отказаться от того, что обременяет и завести важные знакомства.

Новини.LIVE рассказывает, какие знаки Зодиака ждет судьбоносный декабрь.

Таро прогноз для четырех знаков Зодиака на декабрь 2025 года

Овен — карта Таро "Суд"

Для вас декабрь станет месяцем громкого пробуждения. "Суд" всегда говорит о моменте истины, когда вы наконец-то видите всю картину полностью. В финансовых вопросах возможно завершение давних долговых историй или решение, которое поставит точку в изнурительном процессе. В отношениях наступит время честно поговорить, определить, кто и куда движется. Также месяц будет способствовать смене работы или возобновлению важного проекта, который давно ждет второго шанса.

Лев — карта Таро "Колесо Фортуны"

Последний месяц года принесет резкие повороты событий. Карта "Колесо Фортуны" указывает на удачу, которая поддержит вас в самый ответственный момент. В работе возможен прорыв, новый контракт или шанс перейти на другой уровень дохода. Финансовые возможности появятся внезапно, поэтому важно не откладывать действия. В отношениях этот период принесет новые знакомства. Если вы давно ждете перемен, именно декабрь их принесет.

Скорпион — карта Таро "Звезда"

Для вас зимний месяц станет временем внутреннего исцеления, вдохновения и прорыва. "Звезда" — это карта, открывающая светлый путь после сложного периода. Вы почувствуете, что силы возвращаются, а душевный баланс наконец-то восстанавливается. В работе месяц принесет поддержку важного человека. В финансах возможен приятный бонус или выгодное предложение. А в отношениях Таро обещают откровенные разговоры, которые исцеляют и укрепляют связь.

Рыбы — карта Таро "Маг"

Для вас декабрь станет временем воплощения замыслов и активной реализации планов. "Маг" — это карта силы, вдохновения и творческого прорыва. Вы наконец-то сможете взять ситуацию под контроль, заявить о себе громко и получить то, что давно хотели. В работе откроются возможности, требующие смелости и быстрых решений. В финансах карта Таро поддерживает любые инициативы, связанные с развитием, повышением компетенций, запуском проектов. В любви месяц станет периодом, когда ваш шарм и харизма будут привлекать нужных людей.

гороскоп декабрь Астрология знаки Зодиака карты Таро
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
