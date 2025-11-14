У каких знаков Зодиака будут проблемы с деньгами в ноябре 2025 — Таро прогноз

Гадание на картах Таро. Фото: Pinterest

По предсказаниям карт Таро, ноябрь несет непростую денежную энергетику некоторым знакам Зодиака. До конца месяца они рискуют столкнуться с финансовыми вызовами. Деньги могут утекать как вода сквозь пальцы, неожиданные платежи застанут врасплох, а некоторым даже придется пересмотреть свои привычки и предстать перед серьезными решениями.

Новини.LIVE рассказывает, каким знакам Зодиака карты Таро советуют в ноябре быть внимательнее к деньгам. Этот прогноз поможет избежать финансовых потерь.

Знаки Зодиака, которые столкнутся с финансовыми трудностями в ноябре 2025 года

Телец — карта Таро "Пятерка Пентаклей"

Для вас ноябрь может стать непростым в плане стабильности: возможны задержки выплат, неожиданные ремонтные работы или расходы, которые трудно проигнорировать. Вы можете почувствовать себя как бы "вне потока", когда деньги приходят медленнее, чем уходят. Стоит избегать в этот период крупных покупок, тщательно планировать свой бюджет и не стесняться просить поддержки, если она нужна.

Лев — карта Таро "Десятка Жезлов"

Десятка Жезлов показывает, что вы берете на себя слишком много — рабочих обязанностей, дел, ответственности, а вместе с этим и финансовой нагрузки. Может возникнуть ситуация, когда вам нужно будет погашать чужие ошибки, платить за то, что не зависело от вас, или работать сверхурочно без ожидаемого вознаграждения. Не позволяйте другим перекладывать на вас свои расходы. Ноябрь — это период, когда вам стоит сказать "нет", даже если это сложно.

Скорпион — карта Таро "Луна"

Эта карта говорит Скорпионам, что финансовые проблемы в ноябре могут быть связаны не с реальными событиями, а с неправильными решениями, страхами или иллюзиями. Есть риск инвестировать во что-то ненадежное, поверить обещаниям, которые окажутся пустыми, или купить то, что вам совсем не нужно. Не принимайте никаких финансовых решений на эмоциях. Проверяйте все дважды. Если вы планируете инвестиции или крупную покупку, перенесите ее хотя бы на декабрь — "Луна" предостерегает от обмана и самообмана.

Козерог — карта Таро "Четверка Пентаклей"

"Четверка Пентаклей" показывает, что деньги будут, но будут двигаться крайне медленно. Ноябрь может стать месяцем, когда вы почувствуете потребность "держать все под контролем" и буквально считать каждую копейку. Финансовая стабильность возможна, но она потребует жесткой экономии и строгого планирования. Неожиданные мелкие расходы могут выбивать из равновесия. Таро советуют: вместо страха потерь сосредоточьтесь на оптимизации. Пересмотрите подписки, сократите ненужные расходы.

