Какие знаки Зодиака должны быть осторожными до 24 ноября 2025 — Таро прогноз

Гадание на картах Таро. Фото: Pinterest

По пророчеству карт Таро, для некоторых знаков Зодиака ближайшие дни несут особую, напряженную энергию. Возможны неожиданные перемены, конфликты или сложные ситуации, которые могут проверить внимательность и терпение. Это период, когда стоит прислушиваться к внутреннему голосу и не принимать важных решений в спешке.

Новини.LIVE рассказывает, кому из знаков Зодиака, по предсказанию карт Таро, стоит быть максимально внимательными и какие ситуации могут неожиданно повлиять на ваши отношения, финансы или личные решения.

Реклама

Читайте также:

Знаки Зодиака, которые должны быть осторожными до 24 ноября 2025

Овен — карта Таро "Повешенный"

До конца этой недели Овнам стоит остановиться и внимательно присмотреться к событиям вокруг. Карта "Повешенный" подсказывает, что вы можете оказаться в ситуации вынужденной паузы. Будьте осторожны в финансовых вопросах: возможны задержки с выплатами или изменения условий, о которых вас предупредят в последний момент. В отношениях также возможно недоразумение из-за разных ожиданий. Совет прост: не спешите принимать решения. Лучший шаг сейчас — пересмотреть свои планы и найти новый, более безопасный подход.

Рак — карта Таро "Девятка Мечей"

Ракам стоит уделить внимание собственному состоянию и не позволить тревогам управлять действиями. "Девятка Мечей" предупреждает, что в ближайшие дни могут вернуться старые переживания или мысли, которые давно должны были остаться в прошлом. Будьте внимательны в общении: одна неосторожная фраза способна вызвать волну недоразумений. Также избегайте немедленных решений, особенно если они связаны с документами или рабочими договоренностями.

Козерог — карта Таро "Башня"

Козерогам поступает самое сильное предупреждение на эти дни. "Башня" в колоде Таро — это внезапная перемена, которая разрушает старые схемы, чтобы освободить место для нового. До 24 ноября возможны резкие новости, изменение планов или ситуация, которая выбьет вас из привычного ритма. Это может коснуться работы, важного проекта или даже личных отношений. Если событие кажется хаотичным, на самом деле оно открывает путь к обновлению. Главное — реагировать спокойно, не идти на конфликт и не принимать решений в состоянии стресса.

Также предлагаем узнать другие пророчества карт Таро

Кто из знаков Зодиака услышит хорошие новости до конца этой недели.

Кому период до 23 ноября принесет финансовую удачу.

Какие знаки Зодиака столкнутся с финансовыми трудностями до конца ноября.

Кому стоит особенно внимательно относиться к здоровью в ноябре.

Какие знаки Зодиака кардинально изменит свою жизнь до конца 2025 года.