Какие знаки Зодиака услышат невероятные новости до конца недели — Таро прогноз

Гадание на картах Таро. Фото: Pinterest

По предсказанию карт Таро, для нескольких знаков Зодиака эта неделя обещает быть неожиданно щедрой на новости, способные изменить настроение и даже планы на будущее. Это время, когда обстоятельства будут складываться в вашу пользу, а Вселенная подбрасывает именно те возможности, которые стоит ухватить.

Новини.LIVE рассказывает, кто из знаков Зодиака услышит невероятные новости с 18 по 23 ноября по пророчеству карт Таро.

Знаки Зодиака, которые получат отличные новости до конца недели

Телец — карта Таро "Солнце"

"Солнце" в раскладе Таро символизирует прорыв, победу и ясность. До конца недели вы можете услышать подтверждение своего успеха. Это может быть ответ от работодателя, сообщение, которое откроет новые перспективы в финансовых или личных делах. Советуйтесь с интуицией, принимайте предложения, которые появляются неожиданно, и не стесняйтесь брать на себя инициативу — именно это поможет максимально использовать благоприятную волну недели.

Близнецы — карта Таро "Шестерка Жезлов"

Для Близнецов карты Таро говорят о публичном или личном признании. До конца недели вы можете услышать новости, которые подтвердят вашу компетентность или талант. Это может быть победа в конкурсе, одобрение руководства, важный отзыв от клиента или подписание выгодной сделки. "Шестерка Жезлов" — это всегда знак триумфа, поэтому события будут складываться в вашу пользу. Принимайте успех как закономерный результат ваших усилий.

Лев — карта Таро "Колесо Фортуны"

Львы на этой неделе получат новость, которая способна перевернуть привычный порядок вещей в жизни. Карта "Колесо Фортуны" говорит о неожиданном повороте событий — его нельзя спланировать, но можно принять как приятный сюрприз от судьбы. Это может быть предложение, которое вы давно ждали, или известие от человека, чье появление откроет новые возможности. Также неделя обещает удачное стечение обстоятельств в финансах, работе или личных делах. Таро советует не сопротивляться переменам, а плыть за потоком событий — именно он приведет к желаемому результату.

Стрелец — карта Таро "Паж Пентаклей"

Стрельцам на этой неделе выпадает новость, связанная с развитием, обучением или финансами. "Паж Пентаклей" — это знак того, что какая-то реальная возможность станет для вас доступной буквально до конца недели. Это может быть новая подработка, старт перспективной работы, предложение о сотрудничестве или даже ответ о гранте или учебной программе. Вселенная открывает вам двери, но подчеркивает: нужно сделать конкретный шаг. Ваша задача — не упустить шанс и не откладывать действие.

