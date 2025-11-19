Какие знаки Зодиака сыграют свадьбу в 2026 году — любовный гороскоп

Гороскоп для пяти знаков Зодиака на 2026 год. Коллаж: Новини.LIVE

В 2026 году звезды готовят особые сюрпризы для пяти знаков Зодиака в сфере любви. Именно этих счастливчиков ждет предсвадебная суета, обеты, заветное "да", поцелуи любимого человека и начало нового этапа жизни.

Новини.LIVE со ссылкой на The Times of India рассказывает, кому из знаков Зодиака ждать свадебных колоколов в 2026 году.

Знаки Зодиака, которые сыграют свадьбу в 2026 году

Телец

Для Тельцов 2026 год — это время, когда в отношениях наконец появляется уверенность, а сомнения тают сами по себе. В середине года звезды подтолкнут вас к серьезным решениям в любви, в частности к браку. Венера усилит ваше природное умение создавать тепло и доверие, поэтому разговоры о будущем будут звучать легко и искренне. А тем, кто еще в поисках, стоит быть внимательными с апреля по июль — в этот период на горизонте может появиться человек, который изменит все.

Рак

Для Раков 2026 год станет временем, когда сердце наконец находит то, чего давно стремилось. Вы почувствуете, что любовь перестает быть мечтой и превращается в реальную, глубокую связь. Шанс создать крепкую семью и сыграть пышную свадьбу будет особенно высоким. Одинокие Раки могут рассчитывать, что в их жизнь придет человек, с которым захочется строить будущее. Это может произойти через семью, близкое окружение или небольшие дружеские встречи.

Дева

Терпеливость Дев наконец принесет плоды в 2026 году. Благословение Юпитера делает этот год благоприятным для обсуждения брака и создания семьи. Если вы долго балансировали между карьерой и любовью, Вселенная наконец принесет равновесие. В период с сентября по декабрь многие Девы могут получить официальные предложения или стать помолвленными. Доверяйте своей интуиции — если сердце говорит "да", это именно ваш момент.

Козерог

Ваша преданность и серьезное отношение к жизни часто делают вас осторожными в отношениях. Но 2026 год открывает новую эмоциональную главу. Позиция Сатурна способствует значимым и долговременным союзам. Многие Козероги могут найти любовь через работу или общие амбиции. Для тех, кто планирует брак по договоренности, это также благоприятный период.

Рыбы

В 2026 году ваша романтическая сторона выходит на передний план. Нептун и Юпитер создают небесную связь, которая усиливает любовь и духовную гармонию. Если вы долго ждали правильного человека, этот год станет шансом для осуществления союза. Свадьба, помолвка или искренние обещания особенно вероятны в период с марта по август. Для многих Рыб это время означает начало глубокого духовного путешествия с партнером, который по-настоящему вас понимает.

